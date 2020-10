Bond vreest meer eenzaamheid onder ouderen door OV-maatregelen

Ouderen verkeren nu al in een isolement, blijkt uit een enquête die de ANBO twee weken geleden hield onder 5400 leden.

'Extra duwtje richting isolement'

Daaruit blijkt dat ruim de helft van de ouderen uit angst voor een besmetting me corona nauwelijks bezoek ontvangt en een derde gaat ook zelf zoveel nauwelijks op bezoek. Twee derde bezoekt al nauwelijks winkels en verenigingsactiviteiten.

'Als ze dan straks ook niet met de bus even naar de stad kunnen, om op een verwarmd terras wat de drinken of even onder de mensen te zijn, dan is dat net dat extra duwtje richting isolement,' zegt woordvoerder Bernadet Naber van de ANBO.

De bond maakt zich grote zorgen dat de ouderen vereenzamen, zegt Naber: 'We hebben dat in de eerste coronagolf gezien en we zien dat nu ook weer gebeuren.'

Bond zelf springt bij

Om hun leden te helpen, koppelt de bond eenzame ouderen die zich melden aan vrijwilligers in de provincie die, over de telefoon, nauw contact onderhouden. De ANBO heeft in heel Nederland zo'n vijfhonderd vrijwilligers die daarvoor beschikbaar zijn. Daarnaast wil de bond online activiteiten, zoals ochtendgymnastiek organiseren voor de leden.

