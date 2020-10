Arjen Robben traint weer met selectie FC Groningen

Arjen Robben traint dinsdag weer met de selectie van FC Groningen. Het is voor het eerst dat de aanvoerder weer met groep meetraint sinds zijn blessure, die hij opliep in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV.

De Bedumer deed overigens niet de volledige training mee. Na een klein uur deed hij nog wat individueel loopwerk op het veld, waarna hij naar binnen ging. Het is ook nog niet de verwachting dat Robben komend weekend alweer in actie komt. Zondagmiddag neemt FC Groningen het in eigen huis om 16.45 uur op tegen FC Utrecht.

Robben was daags na zijn opgelopen blessure tegen PSV al hoopvol over het aantal wedstrijden dat hij zou moeten missen, maar durfde geen verwachting uit te spreken over zijn rentree. 'Als ik zeg dat ik over twee weken terug ben en je bent over twee weken niet terug, zeggen mensen dat het niet goed gaat. Als ik zeg dat ik over zes weken mijn rentree maak en ik ben sneller, dan zullen mensen zeggen dat ik risico ga nemen', zei hij toen.

