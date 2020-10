'Dertig man in de zaal? Dan kunnen we beter voorlopig stoppen'

Heeft het zin om een voorstelling door te laten gaan als er nog maar een handjevol mensen in de zaal mag zitten? Het is nog even afwachten welke aanvullende maatregelen het kabinet dinsdagavond afkondigt, maar Groningse theaterdirecteuren zien de bui al hangen.

Voor Leo Hegge, vertrekkend directeur van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten, is het antwoord op bovenstaande vraag duidelijk: 'Het afblazen van voorstellingen gaat in overleg met de optredende gezelschappen. Maar als het aan mij ligt, kunnen we beter de komende weken helemaal dichtblijven. Het kan nu al niet uit, maar dan helemaal niet meer'.

Geen drankje meer in de pauze

Volgens de huidige richtlijnen van de veiligheidsregio mogen er in de grote zaal van De Klinker nu maximaal 163 bezoekers aanwezig zijn. 'Dan heb je nog een voorstelling, zoals laatst met Bert Visscher en het Noordpool Orkest. Hoewel de sfeer toch al anders is dan voorheen', zegt Hegge. 'Maar met maximaal dertig bezoekers kan dat natuurlijk niet'.

Bovendien staat wel vast dat de horeca de komende weken helemaal op slot gaat, in elk geval 's avonds. Dus ook geen kop koffie of drankje meer in de pauze van de voorstelling. 'Nog minder inkomsten dus dan we al hadden', concludeert Hegge. Hoelang denkt hij dat De Klinker het financieel nog volhoudt? 'We hebben het tot nu toe kunnen redden dankzij de NOW-regeling, maar dit kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Dan komt er een moment dat je moet gaan reorganiseren'.

Geen avondje uit meer

Jos Kraan, directeur van theater Van Berensteyn in Veendam, kan zich vinden in wat zijn collega in Winschoten schetst. 'Bij ons mogen nu nog maximaal negentig mensen in de zaal zitten. Maar als dat er maximaal dertig worden, voor wie doe je het dan nog? Stel: een kaartje voor een voorstelling kost twintig euro, dan is de opbrengt zeshonderd euro. Daarvoor kan ik geen gezelschap laten overkomen vanuit het Westen, waar ze meestal vandaan komen'.

Hetzelfde geldt voor een filmvoorstelling in zijn theater, rekent Kraan voor: 'Voor dertig kaartjes van een tientje kan ik geen filmoperator en andere mensen, die nodig zijn, laten opdraven'. Los van de verlaging van het aantal toeschouwers vindt ook hij de sluiting van de horeca geen aangename maatregel: 'Het was na afloop van de voorstelling al 'jas aan en wegwezen'. Het gezellige avondje uit gaat er zo wel van af.'

Voortaan overal dezelfde regels

Vergeleken met het cultuurhuis in Winschoten is de financiële situatie van Van Berensteyn een klein beetje gemakkelijker, legt Kraan uit: 'De Klinker valt onder een zelfstandige stichting. Van Berensteyn is een gemeentelijke instelling. Maar ook voor een gemeente kan dit niet eindeloos doorgaan'.

Hebben beide directeuren begrip voor de nieuwe maatregelen die waarschijnlijk op stapel staan? Hegge: 'We zullen wel moeten, er zit niets anders op'. Kraan: 'Of ik erachter sta? Honderd procent. Of ik er zin in heb? Voor honderd procent niét'. Aanvullend merkt Kraan op dat hij blij is dat voortaan in het hele land één lijn wordt getrokken: ' Tot nu mocht er in de ene veiligheidsregio veel meer dan in de andere. Dat sloeg natuurlijk nergens op'.

