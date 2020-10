1 miljard extra om stikstofuitstoot in de bouw terug te dringen

Bouwprojecten kwamen vorig jaar stil te liggen door een uitspraak van de Raad van State. Het Nederlandse beleid was in strijd met de Europese regels. Milieuvergunningen voor bouwprojecten konden niet worden verleend omdat de stikstofuitstoot te hoog is, en de stikstofneerslag gevoelige natuurgebieden beschadigd.

Minister Carola Schouten trok eerder al 5 miljard euro uit: 2 miljard om de stikstofuitstoot door de landbouw, industrie en bijvoorbeeld scheepvaart te verlagen, en 3 miljard om de speciale natuurgebieden te versterken. Daar bovenop komt nu dus geld voor een schonere bouw.

Kleine projecten hoeven geen natuurvergunning meer

Door de maatregelen hoeven kleinere bouw- en sloopprojecten, die weinig stikstof uitstoten, geen natuurvergunning aan te vragen voor ze kunnen beginnen.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland is blij met de maatregelen: 'Hiermee komt de aanleg van woningen uit het vergunningenmoeras waarin zij sinds anderhalf jaar verzand is geraakt. Wel maken we ons nog steeds zorgen om de aanleg van infrastructuur. Voor de stikstofuitstoot in de gebruiksfase is immers nog steeds een vergunning nodig en daar is nog onvoldoende ruimte voor gerealiseerd', zegt regiomanager Noord, Sander Wubbolts.

'Weinig projecten in Groningen geraakt'

In Groningen zijn er volgens Wubbolts maar weinig bouwprojecten die door de stikstofproblemen worden geraakt. Dat komt omdat er maar weinig Natura 2000-gebieden zijn. 'Hier is alleen een project in de buurt van Lieftinghsbroek bij Vlagtwedde dat mogelijk problemen ondervind. In Friesland en Drenthe gaat het om meer projecten', aldus Wubbolts.

26 procent minder stikstofuitstoot

In het wetsvoorstel dat Schouten dinsdag indiende bij de Tweede Kamer houdt ze vast een een reductie van de stikstofuitstoot met 26 procent. Eerder kwam er kritiek op het cijfer van 26 procent reductie in 2030. Het Adviescollege Stikstofproblematiek, de commissie-Remkes, zei in juni dat het 50 procent zou moeten zijn om voldoende effect te hebben.

Een woordvoerder van Schouten zegt dat 50 procent financieel en maatschappelijk niet haalbaar is.

