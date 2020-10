VNO-NCW kwaad over horeca-lockdown: ‘Kabinet draait aan precies de verkeerde knop’

De plannen die het kabinet voor de horeca in gedachten heeft zorgen er volgens Schroor voor dat het met die sector ‘helemaal de verkeerde kant op gaat’. Het zijn juist de kroegen, restaurants en ook de zaaleigenaren en cultuurorganisaties die een goed coronabeleid hebben en daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van de samenleving, aldus Schroor.

‘Het kabinet draait nu aan precies de verkeerde knop. Het beleid was zwalkend, zie de mondkapjesplicht. Iedereen deed dus maar wat en dat zie je in de praktijk terug: de ene supermarkt is streng, in de andere de supermarkt draagt niemand er eentje en houdt niemand afstand. Duidelijk is dat een indringend beroep op gedrag dus niet werkt.’

Dit verrast ons. Het is echt de sector straffen Ton Schroor, VNO-NCW Noord

Met de volledige sluiting van de horeca schiet het kabinet volgens VNO-NCW nu door. Schroor: ‘Het verrast ons. Het is echt de sector straffen, want gemiddeld zijn de bedrijven hier het best bezig met coronamaatregelen.’

Strikte maatregelen

De kleine kroeg waar iedereen tot diep in de nacht bier drinkt is maar een uitzondering, stelt Schroor. ‘Zaken die de boel goed voor elkaar hebben, waar protocollen zijn, spatschermen, waar gasten worden geregistreerd, afstand wordt gehouden en eten aan tafel wordt gebracht, die worden nu vol gestraft door ze dicht te gooien. Dat is niet goed.’

Je zou zelfs de horeca als voorbeeld moeten stellen, vindt de werkgeversvoorman. ‘Juist in de horeca ervaren mensen dat corona er is. De strikte maatregelen in de horeca maken mensen bewust en zetten mensen aan tot nadenken. Dat haal je dus nu weg.’

Over de horeca bent u duidelijk, maar al die andere bedrijven, wat gaan die merken van de aangescherpte maatregelen?

‘Ongeveer de helft van alle werknemers kan thuis werken. Voor de andere helft gaat dat niet omdat werk op locatie moet gebeuren. Maar van de mensen die thuis kúnnen werken, doet een groot deel het niet, naar schatting ongeveer vijftig procent. Die mensen rijden gewoon naar hun werk. Iedereen begrijpt dat het leuk is om elkaar te zien, maar wij roepen onze ondernemers dus op thuiswerken sterker te stimuleren. Hier steunen we het kabinet zeker wel.’

Van de mensen die thuis kunnen werken, doet ongeveer vijftig procent dat niet Ton Schroor, VNO-NCW Noord

Hoeveel draagvlak is er nog onder ondernemers?

‘Bij de horeca, evenementen en cultuurbedrijven is er niet veel draagvlak meer. Die doen het het gemiddeld al hartstikke goed. Bij de andere ondernemers is het er zeker wel. Ik denk dat draagvlak eerder elders in de maatschappij afneemt. Werknemers, scholieren en mensen die noodgedwongen thuis zitten hebben er steeds meer moeite mee.’

Die zullen zich toch ook moeten schikken?

‘Het komt daar aan op goed uitleggen en perspectief bieden. Vooral ook richting jongeren. Dat het ook om hun toekomst gaat wordt nu helemaal niet goed uitgelegd. Ik heb het over de categorie van achttien tot dertig jaar, mensen die toetreden tot de arbeidsmarkt. Aan hen moet goed duidelijk worden gemaakt dat accepteren van de restricties op termijn goed voor ze is. Want dan blijft de economie draaien en hebben zij over een tijdje ook nog steeds een stageplek of een baan. Vraag ze niet alleen zich aan de regels te houden, maar laat zien dat het hen ook wat te bieden heeft.’

‘Er komt echt een keer een moment dat ze weer kunnen ontspannen. Misschien volgend voorjaar, geef ze dat perspectief.’

Hoeveel kan het doorsnee mkb-bedrijf nog hebben? De horeca, evenementen en cultuurbedrijven even buiten beschouwing gelaten.

‘Voor de meeste bedrijven verandert er nu niet zo heel veel. Een metaalbedrijf haalt nog steeds zijn personeel naar de zaak, want die mensen kunnen nou eenmaal niet thuis werken. Ook de bedrijven die vooral vanuit kantoor werken draaien wel door. Al gaat het thuiswerken ten koste van het creatieve proces.’

’Wat ondernemers wel merken is dat projecten moeilijker van de grond komen of vertragen. Lang niet alle projecten kun je digitaal doen. Omdat projecten worden uitgesteld of kleiner worden zal er op dit vlak omzetverlies zijn.’

