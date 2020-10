Eeuwenoude munten bewijzen: slag bij Noordhorn werd op een andere plek uitgevochten

Tot nu toe werd aangenomen dat de slag net buiten het huidige dorp heeft gewoed, maar volgens Nicolai ligt het slagveld veel verder naar het westen, richting Niezijl. Hij denkt het bewijs daarvoor te hebben door de verschillende vindplaatsen van de munten.

Liefde voor de geschiedenis

Alexander Nicolai (53) uit Leeuwarden brengt heel wat uren door in de weilanden tussen Noordhorn en Niezijl. De geboren Niezijlster is gegrepen door de geschiedenis van het gebied. Die liefde is hem op de lagere school bijgebracht door zijn onderwijzer Gerben Dijkstra.

'Dijkstra nam ons mee de velden in rond het dorp. Hij hield van geschiedenis en kon daar enthousiast over vertellen. Zo kwam ook de slag bij Noordhorn ter sprake. Dat heeft me gepakt en nooit meer losgelaten.'

Gebied met metaaldetector afgespeurd

Gewapend met zijn metaaldetector heeft Nicolai het gebied vele keren doorkruist en al heel wat vondsten gedaan. Vaak gaat het dan om munten uit de zeventiende eeuw en kogels uit de tijd van de slag. In de afgelopen tijd piepte zijn detector voor iets bijzonders. Op drie verschillende plekken in het gebied kwamen halve zilveren munten tevoorschijn uit de bodem.

Het gaat om zogeheten geknipte munten die zijn geslagen tussen 1244 en 1280 in Valenciennes, in Noord-Frankrijk. Ze zijn gemaakt in opdracht van Margaretha II, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Op de voorzijde staat een ridder te paard met getrokken zwaard. Op de munten is de tekst Moneta Valencenen Cis Signum Crvcvs te lezen. Nicolai: 'De munten zijn ongeveer zo groot als een nagel. Ze zijn doormidden geknipt. Dat gebeurde om halve bedragen te kunnen betalen.'

Kogels en munten als bewijs voor slagveld

Nicolai vond de munten in een rechte lijn op honderden meters uit elkaar. Dat duidt volgens de Leeuwarder op een beweging waarbij bijvoorbeeld een ruiter van de ene plek naar een andere plek galoppeerde en daarbij de munten verloor. Mede aan de hand van gevonden kogels kon Nicolai de contouren van het slagveld vaststellen. Met de gevonden munten hoopt hij zijn stelling verder te kunnen onderbouwen.

Nog veel vragen

De belangrijkste vragen waar Nicolai nog een antwoord op zoekt: hoe komen munten uit de dertiende eeuw terecht op een slagveld waar in de zestiende eeuw een bloedige slag is uitgevochten. Zijn deze munten langer dan drie eeuwen in omloop geweest en als betaalmiddel gebruikt? Kregen de soldaten van toen hun soldij uitgekeerd in deze geknipte munten?

Nicolai is bezig met een boek over de slag bij Noordhorn. Hij hoopt dat deskundigen hem antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen.

Lees ook:

- Stripboek leert kinderen over bloedige slag bij Noordhorn

- Noordhorn speelt voor het eerst veldslag na

- 'Vergeten' slag met duizend doden nagespeeld in Noordhorn