Termunten is slecht bereik zat: 'We moeten op de dijk staan om te kunnen bellen'

Dat is niet alleen onhandig, maar levert ook serieuze problemen op bij een noodgeval.



Bovenop de dijk staan

'Mijn dochter kreeg anderhalf jaar geleden de ambulance thuis', vertelt Steffan van Dijk uit Termunten. 'De ambulancebroeder moest bovenop de dijk gaan staan om te kunnen bellen met het ziekenhuis. Dat kan toch niet?'

De inwoners zijn zat van het slechte mobiele bereik. Het probleem speelt al jaren. Voorzitter Albert van 't Westeinde van de klankbordgroep Termunten/Termunterzijl heeft het tevergeefs proberen aan te kaarten bij de providers.

'Vooral voor de veiligheid van de mensen, de bereikbaarheid van 112. Het mobiele bereik moet verbeterd worden', zegt hij.



Witte vlekken

In Nederland zijn drie grote providers actief: KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile. Op de dekkingskaarten is te zien dat Termunten en Termunterzijl zogenoemde 'witte vlekken' bevatten. Dat zijn gebieden - meestal op het platteland en in de grensstreek - waar nauwelijks tot geen mobiel bereik is.

Het 2G-bereik van KPN in Termunten en omgeving (Foto: Dekkingskaart KPN)

'Het speelt bij alle providers', zegt Van 't Westeinde. Hij heeft er iedere dag last van. Toeval of niet: tijdens het telefoongesprek van vijf minuten met hem valt het geluid zes keer uit. Van 't Westeinde moest één keer opnieuw bellen, omdat de verbinding wegviel. 'Als bedrijf hebben we hier last van. Als mensen hier komen, kunnen ze niet of nauwelijks bellen en internetten.'

In sommige gevallen schakelt de mobiele telefoon zelfs over naar het Duitse netwerk, waardoor extra kosten in rekening worden gebracht. Die moeten inwoners handmatig weer terugvragen.



Ook thuiszorg heeft problemen

De PvdA in Delfzijl heeft bij de gemeente aan de bel getrokken. De partij kreeg klachten van medewerkers van de thuiszorg die niet bereikbaar zijn in de omgeving van Termunten. 'Medewerkers kunnen alleen bellen met de vaste lijn van cliënten en kunnen elkaar bij onveilige situaties niet bereiken', schrijft PvdA-raadslid Janny Volmer.



We hebben al een andere provider en andere telefoontoestellen geprobeerd, maar dat helpt onvoldoende. TSN Thuiszorg

TSN Thuiszorg is één van de organisaties die hier last van heeft: 'We hebben al een andere provider en andere telefoontoestellen geprobeerd, maar dat helpt onvoldoende. Vooral voor de teams rondom Delfzijl maakt de beperkte bereikbaarheid dat zij wijzigingen in de planning niet altijd goed door kunnen voeren, en dat kost onnodig veel kostbare tijd', zegt een woordvoerder.



Verbetering via glasvezel?

Burgemeester en wethouders van Delfzijl laten weten dat het bereikbaarheidsprobleem bekend is. Vorig jaar vond er een gesprek plaats met Monet, de vereniging die de plaatsing van antennes namens de providers afstemt met de overheden. Dat gesprek heeft niet voor een oplossing gezorgd.

De gemeente neemt nu contact op met Rodin, die glasvezel aanlegt in de provincie, onder andere bij Baamsum. 'Wij brengen de providers met Rodin in contact om na te gaan op welke wijze dit perspectief biedt voor verbeterde verbindingen.'



Er zit beweging in, we zijn erg blij dat de gemeente zich hier sterk voor wil maken Albert van 't Westeinde - klankbordgroep Termunten/Termunterzijl

Mogelijk nieuwe mast

Daarnaast laat KPN weten de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe antennemast te plaatsen. 'Hierover zal binnenkort contact worden gelegd met de gemeente om een juiste plek te vinden voor de mast', zegt een woordvoerder.

Van 't Westeinde is blij met deze ontwikkelingen: 'Er zit beweging in, we zijn erg blij dat de gemeente zich hier sterk voor wil maken. Want als klankbordgroep komen wij er niet door bij de providers. Hier moet de gemeente achteraan gaan.'

Het 2G-bereik van VodafoneZiggo in Termunten en omgeving (Foto: Dekkingskaart VodafoneZiggo)

Ondanks de vlekkeloze kaart, ervaren inwoners van Termunten en Termunterzijl ook een slechte dekking van VodafoneZiggo. Bij 4G is dit wel te zien op de kaart. Een woordvoerder laat weten uit te zoeken of er plannen zijn dit te optimaliseren.

Ook het netwerk van T-Mobile heeft witte vlekken in en om Termunten. Deze provider heeft nog niet gereageerd op vragen hierover van RTV Noord.

Het 2G-bereik van T-Mobile in Termunten en omgeving (Foto: Dekkingskaart T-Mobile)

