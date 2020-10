'Houd rekening met overstekende blinden en slechtzienden'

Dat blijkt uit onderzoek van de Oogvereniging.

'Ik zie door een tunnel, een beetje wazig, een paar vormen. Ik zie zo'n vijf procent', zegt Geert de Breucker, voorzitter van de Groningse Oogvereniging. Ook hij voelt zich niet veilig bij het oversteken.

De stad is natuurlijk drukker, maar ook in dorpen heb je fietsers die geen rekening houden met een witte stok Geert de Breucker - voorzitter Oogvereniging Groningen

'Ik woon in het centrum van Groningen', zegt hij, 'en als ik wil oversteken moet ik oppassen dat mijn stok niet kapot wordt gefietst of door een brommer wordt aangereden. De stad is natuurlijk drukker, maar ook in dorpen heb je fietsers die geen rekening houden met een witte stok.'

Heel voorzichtig

De Breucker: 'Ik steek altijd heel voorzichtig over. En volgens de verkeersregels zouden fietsers voor mij moeten stoppen als ik te kennen geef dat ik wil oversteken. Maar dat gebeurt bijna nooit.'

Soms gaat hij zelf als hij denkt dat het veilig is, soms is er een bijna-ongeluk. De oplossing?

Bewustwording

'Bewustwording. Fietsers moeten weten dat als ze een witte stok zien, en een blinde of slechtziende maakt aanstalten om over te steken door de stok omhoog te houden, dat ze die dan de moeten ruimte geven. En wat ook handig is: zeg dat je gestopt bent. Want dan weet ik dat ik gezien ben en kan oversteken.'

