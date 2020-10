Coronaregels treffen ook hockeyclub: 'Een hard gelag, maar begrijpelijk'

GHBS is een grote vereniging, met zo'n 1600 leden. Daarvan bestaat grofweg de helft uit jeugd, terwijl de andere helft 18+ is. 'Bij de jeugd wordt er straks alleen nog geen getraind begrijp ik, en bij de senioren mag helemaal niks meer. Maar we snappen het.'

De hockeyers van GHBS zijn de afgelopen tijd immers al aan wat dingen gewend geraakt, zegt Wolters.

'Aan hockeyen zonder publiek, aan dichte kantines, aan kleedkamers die niet gebruikt konden worden... Dat het nu helemaal stopt is zeker een hard gelag. Maar onze spelers gaan door het hele land. Den Bosch, Rotterdam; dus daar zitten best wel wat reisbewegingen in. Ik denk dus dat er best een boel begrip is bij de leden.'

'Geen kantine-omzet gaan we zeker voelen'

Maar vier weken geen kantine-omzet, dat gaat de club niet in de kouwe kleren zitten. 'Van die 1600 leden is een behoorlijk groot deel student, dus dat gaan we zeker voelen.' En wat als er straks leden hun contributie terug gaan vragen?

Wolters: 'Die vraag hebben we tot nu toe niet gehad. Maar de vaste lasten lopen natuurlijk door. Zoals de schoonmaak en de veldhuur. Al hopen we dat de gemeente, net zoals tijdens de eerste lockdown, nu ook weer welwillend zal zijn.'

De zaalcompetitie, die normaliter begint in december, had de club zelf al geschrapt. 'Dat gaan we niet doen, hadden we zelf al besloten. Als we over vier weken weer wat zouden mogen doen, dan doen we dat gewoon buiten. Daar is de kans op besmetting een stuk minder groot.'

Behoorlijk ongemak

'Het is een behoorlijk ongemak', zo vat Wolters de maatregelen samen, 'en je hebt het liever niet, maar natuurlijk is dit best begrijpelijk. We zijn zo'n beetje koploper in Europa qua besmettingen, dus dan is het duidelijk dat er iets moet gebeuren.'

