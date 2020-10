MartiniPlaza schrapt alle voorstellingen, Van Beresteyn beraadt zich nog

Bij het MartiniPlaza blijft het podium in ieder geval tot 11 november leeg. 'Veiligheid staat voorop. Ik begrijp het, maar ik ben er niet blij mee.'

Voor directeur Willem de Kok van MartiniPlaza komt de aanscherping van het coronabeleid niet als een verrassing. Maar leuk is anders. Hij schat dat zeker vijftien tot twintig voorstellingen moeten worden geannuleerd. 'Dit kost ons nog eens vele tienduizenden euro's. Maar een verloren jaar was het toch al.'

400 à 500 mensen

Sinds de eerder afgekondigde maatregelen mochten er nog 400 à 450 mensen in de zaal zitten, waar normaal gesproken plaats is voor 1600 toeschouwers. 'We hebben momenteel (stand-upcomedian, red.) Daniël Arends in de zaal. Die trad gisteravond twee keer op. Dus dan heb je bij elkaar 800 bezoekers, en dat is nog best aardig wat', zegt De Kok. Maar dat is met ingang van aanstaande donderdag voorlopig dus voorbij.

Geldt hetzelfde voor de wedstrijden van basketbalclub Donar, die MartiniPlaza als thuisbasis heeft? 'Als ik op het eerste gezicht de regels op de website van de Rijksoverheid lees, dan kan Donar voorlopig ook niet spelen. Maar het is mij nog niet duidelijk hoe dat precies zit. Dat wil ik zo snel mogelijk uitzoeken', zegt De Kok.

Sprankje hoop

De directeur van de evenementenlocatie houdt ook nog een sprankje hoop als het gaat om beurzen. 'Misschien is een beurs nog wel mogelijk als bezoekers in time slots worden toegelaten, zoals bij musea. Maar ja, dan moet je wel eerst die standhouders vinden', verzucht De Kok.

Van de 25 medewerkers hoeven we niemand te ontslaan. Maar tijdelijke contracten hebben we niet verlengd Willem de Kok - directeur MartiniPlaze

Al met al ligt 'Plaza' dus vrijwel op zijn gat. En dat gaat, niet verwonderlijk, ook ten koste van de werkgelegenheid: 'Van de 25 medewerkers hoeven we niemand te ontslaan. Maar tijdelijke contracten hebben we niet verlengd. Voor onze ' flexibele schil' van 100 - 150 mensen, waarmee we normaal mee samenwerken, hebben we nu geen werk'.

Verbouwing afgeblazen

Hoelang kan dit nog zo doorgaan? 'We hebben de financiën de laatste jaren goed op orde gekregen, dus we houden dit nog wel even vol. Maar de grote verbouwing die we hadden gepland, gaat niet door. Het geld daarvoor gebruiken we nu om de verliezen op te vangen', zegt De Kok.

Voor ons is het beste wel complex, omdat we deel uitmaken van het cultuurcentrum Jos Kraan - directeur Van Beresteyn

Van Beresteyn in Veendam (Foto: Frank Loer/Wikipedia)

Bij Van Beresteyn in Veendam hebben ze nog geen beslissing genomen. 'Voor ons is het best wel complex, omdat we als theater deel uitmaken van het cultuurcentrum', zegt directeur Jos Kraan. 'Daarin zit een museum, horeca, bibliotheek en wij natuurlijk. Dat maakt het niet makkelijk.'

Helemaal uitverkocht

Bij Van Beresteyn zijn ze er dus nog niet uit. 'Ik ga morgenvroeg met mijn team kijken en beslissen wat we gaan doen met de voorstellingen. Morgenmiddag hebben we nog een kindervoorstelling, die is helemaal uitverkocht. Die kan gelukkig nog net doorgaan.'

'Laat ik vooropstellen', vervolgt Kraan: 'De gezondheid heeft bij mij en m'n collega's steeds voorop gestaan. Die gezondheid hebben we ook steeds geprobeerd te waarborgen. Het mag nu alleen nog maar met dertig mensen, dus het wordt alleen maar veiliger...'

Alle begrip

Normaal passen er 354 mensen in Van Beresteyn. Van de Veiligheidsregio mochten er sinds twee weken geleden nog negentig in. Daar zijn er nu dus nog dertig van over. Kraan: 'Ik heb er alle begrip voor dat er nu één lijn wordt getrokken. Want het was toch een woud van diverse uitzonderingen. Maar dat ze een lijn hebben van dertig personen, vind ik wel heel weinig.'

Want een theater voor maar dertig mensen, ziet Kraan nauwelijks voor zich. 'Ze komen binnen, krijgen geen koffie, mogen in de pauze even gelucht worden, en vertrekken aan het eind weer zonder hun biertje. Willen de de mensen dat wel? Komen ze überhaupt? Dat vind ik best een punt.'

