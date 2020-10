Ook contactsporten moeten eraan geloven: 'Dit is voor ons een ramp'

Er mogen maximaal vier mensen tegelijk trainen en dat moet dan ook nog op anderhalve meter. De maatregelen zijn een moeilijk verhaal voor vechtsportscholen in Stad en Ommeland.

Het is een ramp

'Het is voor ons een ramp', zegt Sirano 't Zandt van Fight Academy Groningen. De eigenaar van de sportschool investeert toevallig net in een nieuw ventilatiesysteem. Dat moet binnenkort worden geïnstalleerd, maar het mag voor nu niet baten.

'Met elkaar trainen kan niet, dus we zullen moeten improviseren. We kunnen alleen op de bokszak trainen of schaduwboksen, maar met elkaar sparren en interactie met elkaar zit er niet in.' En laat dat nou juist het mooiste zijn van de sport, vindt hij zelf.

Leden zeggen op

De vechtsportscholen moesten dit voorjaar ook al eens dicht. Toen trok 't Zandt met zijn leden naar buiten. Hij huurde een stellage en hing buiten bokszakken op. Die creatieve oplossing zorgde ervoor dat hij een deel van zijn leden kon behouden. Maar toen kwam de zomer eraan, en nu is het vooral koud en nat.

De maatregelen gaan volgens 't Zandt daarom hoe dan ook een negatief effect hebben op zijn sportschool. Dit voorjaar zeiden veel mensen al hun abonnement op. Hoe teleurstellend ook, hij heeft er ook wel weer begrip voor.

Een training in de vechtsportschool (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

'Ik weet eigenlijk wel zeker dat het me nu weer leden gaat kosten', vertelt hij. 'Het zou fijn zijn als iedereen z'n sportschool blijft steunen, maar je ziet toch dat veel mensen denken: ik kan niet sporten, dan betaal ik ook niet. En dat is ieder z'n goed recht. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun baan verliezen en minder te besteden hebben.'

Bang dat het lang gaat duren

De lockdown in het voorjaar hakte er in, maar de toekomst van zijn bedrijf kwam nog niet in gevaar. Al wordt het er allemaal niet makkelijker op.

'We zijn best een sterk bedrijf, dus we kunnen wel wat aan. Maar het moet niet te lang duren. De vorige keer was het twee maanden. Dat was lang en echt op de grens. Ik hoop dat het nu niet nog langer gaat duren, maar ik ben bang van wel.'

Lees ook:

- Boksschool verhuist naar buiten, maar heeft na een dag al met vandalisme te maken

- Gedeeltelijke lockdown: dit zijn de aangescherpte coronaregels

- Volg ons coronablog voor de laatste updates