Horeca treurt om sluiting: 'Onze toekomst hangt af van financiële steun'

'En dat is lang', vindt Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen.

Dat er na twee weken wordt getemperatuurd door het kabinet, om te kijken hoe de vlag ervoor hangt, en de coronamaatregelen vervolgens wellicht nóg strenger worden, maakt voor de horeca niet uit, zegt Van der Velde.

Rutte benoemde de financiële hulp specifiek. Dat vind ik dan nog een positief punt Irene van der Velde - Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen

'Slechter kan niet'

'Wij zitten toch al in de lockdown. Wij zijn volledig gesloten, dat kan dus niet slechter. Wat ik wel prettig vond was dat Rutte meteen zei dat ze de financiële pakketten goed gaan bekijken. Dus ik hoop dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen, want dat is wel noodzakelijk. Die financiële steun zag ik als enige lichtpuntje vanavond.'

Hoe Van der Velde de toekomst ziet? Die hangt af van die financiële steun, zegt Van der Velde. 'Er is nu gewoon veel verdriet. Het is erg zwaar, vier weken is lang, en er is geen perspectief. Positief zie ik de zaken dus niet.'

Rutte deelde nog wel een compliment uit aan de horecasector. 'Hij zei dat onze sector ontzettend zijn best doet en zich houdt aan de protocollen. Maar hij zei ook dat we een sector zijn waar ze wel aan de knoppen kunnen draaien. En dat is wat ze vanaf morgen doen: die knoppen keihard aandraaien.'

Opvallend druk in Stad

Overigens was het dinsdagavond opvallend druk op de terrassen in de stad Groningen. Van der Velde ziet dat als een kwestie van 'sympathie betuigen'.

'Zo van: we komen vanavond zeker nog even bij je langs. Mensen zien ook heus wel dat ondernemers hard hun best hebben gedaan om hun zaken op een goede manier draaiende te houden.'

Eén van die ondernemers is Sigrid Heeres, uitbater van Bij Hammingh in Garnwerd. Toen ze maandag hoorde van de plannen van het kabinet om over te gaan tot een volledige lockdown, moest ze wel even hardgrondig vloeken, moet ze bekennen. Maar ze herpakte zich snel.

Hamming to GO

'We zijn ons al weer aan het voorbereiden op bezorgen, afhalen en onze inmiddels beroemde blikken', zegt ze. 'Omdat we dit vorige week wel zo'n beetje voelden aankomen, heb ik dat toen eigenlijk al in gang gezet. We hebben ook al weer een eerste opzet gemaakt voor Hammingh to GO.'

We gaan er alles aan doen om te zorgen dat Hammingh Hammingh blijft Sigrid Heeres - uitbater van Bij Hammingh

Want hoewel de klap aankwam, dacht ze wel meteen: we moeten door. 'Al snel dacht ik: we moeten maar niet bij de pakken neer zitten, het is wat het is, en we moeten er maar het beste van maken. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat Hammingh Hammingh blijft. Ook Corona gaat wel weer voorbij...'

Dat ze het gaat redden, weet ze zeker. 'Oh ja. Wij overleven dit.'

