Groningen van niveau 'zorgelijk' naar 'ernstig' op coronadashboard

Een regio gaat in principe van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ als er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. Of als meer dan 10 procent van de afgenomen testen positief is. In Groningen is 9,1 procent van de GGD-testen positief.

Situatie nu in dertien regio's 'ernstig'

Naast de drie noordelijke provincies geldt het risiconiveau 'ernstig' sinds dinsdag ook voor tien andere regio's. Dat zijn Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Limburg-Noord.

Acht regio's op hoogste risiconiveau

Acht regio's hebben het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de aangepaste coronakaart. Nu het aantal coronabesmettingen blijft oplopen, is de situatie daar vanaf dinsdag 'zeer ernstig'. Die nieuwe status geldt in de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Hollands-Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid, waar de situatie eerder 'ernstig' was, en in Brabant-Zuidoost, dat in één klap van 'zorgelijk' (het tweede niveau) naar 'zeer ernstig' gaat.

Risiconiveau bepaalt straks de maatregelen

Het kabinet heeft dinsdag landelijke maatregelen afgekondigd. Het is de bedoeling dat die in elk geval vier weken gelden. Als het aantal nieuwe besmettingen tegen die tijd genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan moeten in elke regio aparte maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau.

Bij 'zeer ernstig' zijn bijvoorbeeld geen evenementen mogelijk, bij zorgelijk en ernstig kan dat op kleine schaal. Bovendien moet bij risiconiveau 'zeer ernstig' alle horeca gesloten blijven, terwijl dat bij 'zorgelijk' niet het geval is. Dan mogen cafés en restaurants tot 22.00 uur de deuren open houden.

