Gedragswetenschapper over boodschap kabinet: 'Ik vind het heel krachtig'

Volgens Dijkstra is nu duidelijk waar de mensen aan toe zijn. 'Ik vind het heel krachtig. Vorige keer besloot Rutte nog niet zo sterk te handhaven en werd gezegd dat we geen kleine kinderen zijn. Ze hebben nu gemerkt dat dat onvoldoende werkt.'

Teugels aangetrokken

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend de teugels strakker aan te trekken. 'Het is steeds een afweging van gezondheid en economie. Vrijblijvendheid werkt bij een aantal mensen niet, bij heel veel ook wel. Als je ze vraagt een eigen afweging te maken, moet je niet raar opkijken als ze niet doen wat jij wilt.'

Het kabinet is bezig met het afwegen van belangen en het schipperen tussen groepen Arie Dijkstra - gedragswetenschapper

Geen volledige lockdown

Tegelijk koos de regering er niet voor de hele maatschappij op slot te doen. 'Er blijft ruimte voor een mogelijkheid tot een volledige lockdown, ook om de economie en het maatschappelijke leven te beschermen. Dat is heel logisch. Het alternatief is dat je wel meteen zó streng bent, dan speel je op safe. Maar dan krijg je weer kritiek van een heleboel andere mensen. Het kabinet is bezig met het afwegen van belangen en het schipperen tussen groepen.'

Eerst niet, nu wel mondkapjes

Na maanden van discussie komt er nu toch een mondkapjesplicht in de publieke ruimte. 'Ik heb mensen geobserveerd die met het mondkapje worstelden, maar nog een heel klein duwtje nodig hadden. Als iedereen er direct van overtuigd was dat het voor honderd procent zou werken, was het heel andere koek. Maar eerst werd de hele effectiviteit van mondkapjes onderuit gehaald. Je had het niet beter kunnen doen om mensen te demotiveren.'

Zie het als een grote verkeersomleiding, die kan je maar beter accepteren Arie Dijkstra - gedragswetenschapper

'Zo was het in april, mei. Dat moet je weer helemaal gaan repareren. Je hebt mensen die zeggen: ik weet niet of het wel werkt, volgens mijn buurman niet. Wat loop ik dan hier met dat mondkapje op? Die mensen hebben nodig dat ze om zich heen zien dat een heleboel anderen het ook doen en is verplicht, dan doen ze het ook. Ik denk dat er op die manier een vrij grote groep redelijk makkelijk over de drempel te halen is. Er zijn ook mensen bij wie de vrijblijvendheid wel werkt, omdat ze al gemotiveerd zijn in dezelfde richting als de overheid.'

Kwestie van lange adem

'We zijn zo ontzettend aan het leren met z'n allen', zegt Dijkstra. 'De overheid zegt in eerste instantie vier weken, maar we weten met z'n allen wel dat het zomaar zes maanden of een jaar kan duren. Zie het als een grote verkeersomleiding, die kan je maar beter accepteren.'

