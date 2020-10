Coronamaatregelen zorgen voor werk in de winkel

De supermarkten hebben vooral te maken met de regel dat er de komende weken na acht uur 's avonds geen alcohol meer mag worden verkocht. De Jumbo's in de stad Groningen hebben hun plannen al klaarliggen, vertelt eigenaar Anrico Maat.

'De gastheer en gastdame die we bij elke ingang hebben staan, vertellen de klanten over het nieuwe alcoholbeleid. Verder attenderen we de klanten in de winkel er met posters en andere middelen op. Zo laten we vanaf een bepaald tijdstip om de vijf minuten ook de boodschap horen dat er na achten geen drank meer wordt verkocht.'

Kamerschermen

Behalve voorlichting treft de Jumbo ook fysieke maatregelen om de wet te handhaven. Voor de schappen met wijn en bier komen kamerschermen en andere barrières, zegt Maat: 'Daar hebben we al ervaring mee opgedaan in ons filiaal in de Oosterstraat, op Koningsdag. We zullen ze nu alleen elke dag moeten aanbrengen en weer weghalen.' Ook worden de kassa's zo afgesteld dat er na achten geen drank kan worden afgerekend.

Wij hebben hooguit een bouwvakker die om acht uur ineens bedenkt dat hij nog een paar biertjes moet halen Erik Boskamp - filiaalmanager Albert Heijn

Albert Heijn Winschoten

Filiaalmanager Erik Boskamp van de Albert Heijn in Winschoten is woensdagochtend door het bedrijf bijgepraat over de te nemen maatregelen. Ook daar wordt de drank om acht uur fysiek afgeschermd.

'Met rolcontainers, linten en wat we maar ter beschikking hebben. Het zal wel niet de meest nette oplossing zijn, maar we gaan ervan uit dat het werkt en dat klanten niet desondanks een fles wijn pakken. Ze krijgen sowieso vanaf kwart voor acht of daaromtrent te horen dat er na achten geen alcohol meer kan worden verkocht.'

Een klant in een supermarkt draagt een mondkapje, een andere niet (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Boskamp verwacht niet dat er daardoor minder drank wordt verkocht: 'Mensen kopen het dan iets vroeger. Maar die maatregel is er natuurlijk vooral om spontane drinkgelagen van jongeren te voorkomen en dat speelt meer in de grote stad, daar hebben wij weinig mee te maken Wij hebben hooguit een bouwvakker die om acht uur ineens bedenkt dat hij nog een paar biertjes moet halen.'

'Rustige momenten communiceren'

In de stad speelt dat wel degelijk een rol. En om te voorkomen dat het vlak voor de deadline heel erg druk wordt, gaat de Jumbo de drukke en rustige momenten in de winkel beter communiceren, zegt Anrico Maat: 'Het is in onze zaak in De Beren bijvoorbeeld heel druk met studenten tussen half vijf en zeven. Als andere klanten dat weten, kunnen ze een ander tijdstip kiezen.'

Ontsmettingsapparaat

De supermarkten moeten ook de teugels aanhalen op het gebied van hygiëne: ze moeten vaker worden ontsmet. In de Jumbo in de Euroborg komt daartoe deze week nog een ontsmettingsapparaat waar het karretje kan worden ingeduwd, waarna het na aan paar seconden weer schoon is. Maat: 'We maken onze wagens continu schoon'.

Het wordt 'dus ook weer drukker voor ons gastdames en -heren'. Datzelfde geldt voor de Albert Heijns.

Mondkapjesplicht per 1 november

En dan zijn er de mondkapjes. Nu nog een dringend advies, maar na 1 november zijn ze in publieke binnenruimtes verplicht. Maat: 'We hebben dat dringende advies ook aan ons personeel gegeven. Dat krijgt in de loop van de week eigen mondkapjes met een Jumbo-logo. En per 1 november zal ons personeel klanten die geen mondkapje dragen de toegang tot de winkel ontzeggen.'

Erik Boskamp ziet dat het meeste personeel in zijn zaak al aan de (Albert Heijn-)mondkapjes is. 'En vandaag is de dringende boodschap van het bedrijf uitgegaan om ze allemaal te gaan dragen, ook al kun je dat nog niet verplichten. En vanaf 1 november zullen we het gaan handhaven, ook bij de deur. Dat zal af en toe wel vervelende gesprekken met de klanten opleveren, maar het in in elk geval duidelijk.'

Meer omzet, minder winst

De maatregelen kosten de supermarkten geld. Alleen al aan extra personeel is de Jumbo duizenden euro's per winkel per week kwijt. Anrico Maat: 'We hebben dan wel een fors hogere omzet, mede ten koste van de horeca, maar daar staat een winstdaling tegenover We zitten dan wel niet in de hoek waar de klappen vallen maar de bomen groeien ook bij ons niet tot in de hemel.'

