COA verkoopt voormalig azc in Bellingwolde

De Grenshof in Bellingwolde, het voormalige asielzoekerscentrum, wordt in de toekomst niet meer gebruikt als opvangplek voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het gebouw verkopen.

Reden: ‘De gemeente Westerwolde vindt één azc genoeg, omdat zij natuurlijk het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben’, zegt woordvoerder Fabian Paardekooper van het COA. ‘En dus kunnen wij deze locatie niet meer gebruiken. We gaan nu met de gemeente in gesprek om tot een goed verkoopproces te komen.'

In ieder geval twee keer heeft het COA gevraagd of het azc heropend kon worden. Burgemeester Jaap Velema wees die verzoeken af met een ‘nee’. Volgens hem heeft Westerwolde zijn bijdrage geleverd met het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Nijpend tekort aan opvangplekken

Het COA is op zoek naar extra opvangplekken, omdat ze een tekort hebben. Ze zijn in ieder geval al een jaar zoekende naar extra locaties. Dit jaar zouden er 5.000 extra plekken nodig zijn waarvan nu ongeveer 700 zijn gerealiseerd. ‘Inmiddels zijn we bezig met een nieuwe prognose, maar het is evident dat we nog steeds die 5.000 plekken nodig hebben’, zegt Paardekooper.

Discussie in gemeenteraad over heropening

Binnen de gemeenteraad van Westerwolde was overigens nog wel wat discussie over een mogelijke heropening. Fracties Lijst Timmermans en de VVD wilden met een motie afdwingen dat het voormalige azc niet heropend kon worden. ‘Omdat de politie nog niet op sterkte is, is het bedienen van twee coa-locaties eigenlijk onmogelijk’, zei Paul Timmermans destijds.

In diezelfde vergadering diende GroenLinks een motie in waarin werd verwoord om vooral in gesprek te blijven met het COA: ‘Je moet niet direct de deur dichtsmijten’, zei fractievoorzitter Eize Hoomoedt. Beide moties haalden het niet.

Lees ook:

- 'Heropening voormalig azc Bellingwolde kan ruimtegebrek oplossen'

- COA zoekt 5.000 nieuwe opvangplekken, middel uit 2015 moet helpen