Verkiezingen Eemsdelta gaan vooralsnog door, wel mondkapjes bij stemmen

Dat laat een woordvoerder van de gemeente Delfzijl weten.



Uitstel nog niet aan de orde

Inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum mogen volgende maand naar de stembus. Met de huidige maatregelen in de 'gedeeltelijke lockdown' kunnen de verkiezingen gewoon doorgaan.

Als de situatie verder verslechtert en er een totale lockdown komt, dan bestaat er een mogelijkheid dat de verkiezingen worden uitgesteld. Minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken kan de verkiezingen met maximaal zes weken uitstellen.

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl gaat op korte termijn met de minister in gesprek om te praten over de maatregelen.



Mondkapjes worden verplicht

Het lijkt zo goed als zeker dat mensen een mondkapje op moeten doen als zij straks gaan stemmen. Het gebruik van mondkapjes in gemeentehuizen, winkels en scholen is nu nog een dringend advies.

Premier Rutte zei tijdens de persconferentie dinsdag dat dit 'zo snel mogelijk' wordt omgezet in een plicht als dat juridisch is geregeld.



Op campagne in kleine groepen

Ook politieke partijen moeten hun plannen voor de komende weken aanpassen. De afgelopen weken trokken partijen met groepen tot vijftien mensen door het gebied. Nu mogen ze met maximaal vier mensen bij elkaar komen om campagne te voeren, zowel binnen als buiten.

Lokaal Belang Eemsdelta bezocht afgelopen zaterdag de gemeente Loppersum (Foto: Lokaal Belang Eemsdelta)

'Je mocht tot dertig mensen binnen en veertig mensen buiten bij elkaar komen. We hielden ons aan alle voorschriften. Maar de komende weken gaan we in kleine groepen de straat op', zegt het Delfzijlster raadslid Martijn Meijer van Lokaal Belang Eemsdelta.



Wel of niet flyeren?

Verschillende partijen hebben daarnaast aangegeven geen folders uit te delen op markten en in winkelstraten, om zo min mogelijk contact te hebben met mensen.

'Als je met inwoners in gesprek gaat, ontstaat er al gauw groepsvorming. Het gevaar zit erin dat je dan geen anderhalve meter afstand kunt houden', zegt PvdA-raadslid Janny Volmer uit Delfzijl.



Rubberen handschoenen en afstand

Gemeentebelangen Eemsdelta is één van de partijen die nog wel de optie openhoudt om te flyeren: 'Als je de cijfers in dit gebied vergelijkt met Groningen of Amsterdam, dan is dat appels met peren vergelijken. Als je een folder overhandigt, zou je dat best kunnen doen met een lange arm om afstand te houden en handschoenen aan', zegt lijsttrekker Edward Stulp.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

