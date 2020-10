Eigenaar oorlogsmuseum vindt opnieuw oorlogsschade in zijn huis

De verbouwing op de verdieping waar hij de kogelgaten vond is inmiddels afgerond, met behoud van de kogelgaten. Groenewold vond het een jaar na de vorige verbouwing tijd om op de bovenverdieping het originele plafond uit de jaren dertig te vervangen. 'Het is zeer brandbaar, dus moet worden vernieuwd.'

Het gat in de balk (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Tijdens zijn sloopwerkzaamheden zag hij een gat in de balk. Tot zijn verbazing zag het gat er zo uit dat er wel iets in zou moeten zitten. 'Er was iets niet helemaal doorheen gekomen', vertelt Groenewold. 'Daar moeten granaatscherven in zitten.' Hij heeft vervolgens met een schroevendraaier in het gat lopen prikken. 'Toen kwam het metaal me tegemoet.'

In het museum

Voor een leek lijkt het op gewoon schroot, zegt Groenewold. 'Maar dit zijn naar alle waarschijnlijkheid granaatscherven van een Canadese granaat. Die werd afgevuurd om de Duitsers af te schrikken.' Helemaal zeker is Groenewold er niet van. 'Hier kan je niet meer aan aflezen wat voor scherven het zijn, maar ik ga ervan uit dat het van de Canadezen is.'

De granaatscherven (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)





Weggooien van de scherven is voor de museumeigenaar geen optie. 'Die komen in mijn museum te liggen.'

Nu het de tweede keer is dat er oorlogsschade is gevonden, lijkt het geen toeval dat Groenewold juist dit huis kocht. 'Ik wist niet dat het erin zou zitten, maar Delfzijl trekt mij. Ik ben er op dagelijkse basis mee bezig vanwege het museum. Maar we wonen hier omdat het een jarendertigwoning is.'

