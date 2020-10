FC Groningen geen voorstander van uitstel bekerwedstrijd tegen amateurs

‘Als het aan ons ligt gaan we gewoon voetballen’, laat Wouter Gudde weten. De algemeen directeur is bang dat het programma anders wel eens in de knoop kan komen. ‘Als we nu al gaan uitstellen, dan ben ik bang dat we later in de problemen kunnen komen. Als je namelijk deze wedstrijd nu uitstelt, heb je ook helemaal geen garantie dat die later wel gespeeld kan worden.’

TEC-voorzitter Johan Verweij liet in de Telegraaf weten dat het wat hem betreft uitgesteld wordt. ‘We hebben al twee weken niet gespeeld en getraind, omdat het coronavirus heeft huisgehouden in onze selectie. Moeten we spelen tegen FC Groningen dan hebben we een maand weinig tot niks gedaan. Een bekerronde tegen een Eredivisieclub is het hoogtepunt in onze 40-jarige historie, maar op deze manier wel een pijnlijke ervaring.’

Terugtrekken

Gudde heeft begrip voor het standpunt van de amateurs, maar wil daar dus niet in meegaan. ‘Als ze straks niet willen voetballen, moeten ze zich maar terugtrekken’, stelt Gudde. ‘Als we dit al gaan verplaatsen blijft er straks echt niks meer over. Ik begrijp natuurlijk dat het heel vervelend is voor een amateurclub, maar er zijn momenteel geen garanties. NAC heeft bijvoorbeeld al twee wedstrijden afgelast zien worden door corona, daar kunnen meer clubs mee te maken krijgen.’

Door de nieuwe coronamaatregelen mogen amateurclubs de komende maand geen wedstrijden spelen en slechts in beperkte vorm trainen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de bekerwedstrijden tussen amateur- en profclubs.

