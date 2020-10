Tips voor thuiswerken: 'Je hoeft je broodje niet achter de laptop te eten'

Marlies Krikke, vitaliteits- en gezondheidsdeskundige bij ArboNed Noord, en Carolina Koomans, HR-manager bij RTV Noord, geven vier tips over hoe je het thuiswerken zo leuk en efficiënt mogelijk kunt maken. En, misschien nog wel belangrijker, hoe je fysieke en mentale klachten kunt voorkomen.

1) Houd werk en privé zo veel mogelijk gescheiden

Volgens Krikke en Koomans is het scheiden van je werk- en privéleven één van de belangrijkste aspecten van efficiënt thuiswerken. Krikke heeft een aantal tips hoe je deze grens zo goed mogelijk kunt stellen: 'Als je de ruimte ervoor hebt: probeer je werkplek in een andere kamer te organiseren, dus bijvoorbeeld niet aan de keukentafel. Doe vervolgens ook de deur van je werkplek dicht aan het eind van de dag, zodat je werk daar blijft en je er niet meer naar kunt kijken.'

Is jouw werkplek wél aan de keukentafel? 'Doe dan aan het eind van je werkdag je laptop dicht en leg hem uit het zicht. Ook kun je de meldingen van je telefoon uitzetten', aldus Krikke.

Als er meerdere mensen in jouw huishouden thuiswerken, dan kun je bepaalde afspraken met elkaar maken. Krikke: 'Spreek bijvoorbeeld af dat jullie op bepaalde momenten van de dag allebei met werk bezig zijn en het in de pauze over dagelijkse dingen kunnen hebben.'

Doe aan het eind van je werkdag je laptop dicht en leg hem uit het zicht Marlies Krikke - gezondheidsdeskundige

Koomans legt uit dat de grens tussen de dag en de avond ook van belang is voor het efficiënt thuiswerken: 'Als je 's avonds, na een lange dag op kantoor, geen werk meer hoefde uit te voeren, doe dat nu dan ook niet. Probeer echt onderscheid te houden tussen je dag- en avondactiviteiten. Heb je de hele dag gewerkt, zoals je dat altijd deed? Kies dan 's avonds voor ontspanning.'

2) Houd structuur in je werkdag

Misschien herken je het wel: een onrustig gevoel, niet goed kunnen slapen, toenemende druk, spanningsklachten. Krikke vertelt dat dit voorbeelden zijn van mentale klachten waar thuiswerkers last van (kunnen) hebben: 'Bij thuiswerkers lopen al hun werk- en privétaken veel meer door elkaar. Ze kunnen hun werk moeilijk loslaten, waardoor ze last krijgen van mentale druk en dus bijvoorbeeld niet goed slapen.'

Ook bij RTV Noord werken de meeste mensen vanuit huis (Foto: Bewerking RTV Noord)

Hoe kun je deze klachten voorkomen? 'Probeer de structuur die je normaal gesproken op je werkplek hebt zo veel mogelijk aan te houden nu je thuis werkt. Realiseer je dat je op kantoor ook niet acht uur per dag productief bent. Dat hoeft thuis dus ook niet', legt Krikke uit.

Koomans noemt een voorbeeld: 'Fiets je normaal 's ochtends twintig minuten naar je werk? Maak dan nu een wandelingetje in de ochtend.'

Plan voor jezelf momenten in waarop je geen afspraken maakt of niet bereikbaar bent Carolina Koomans - HR-manager RTV Noord

Ook is het erg belangrijk om tijdens het werken pauzes in te plannen. Koomans: 'Plan voor jezelf momenten in waarop je geen afspraken maakt of niet bereikbaar bent. Vooral de lunchpauze is erg belangrijk.'

Gezondheidsdeskundige Krikke voegt er nog twee tips aan toe: 'Je hoeft je broodje niet achter je laptop op te eten. Ga gerust even ergens anders zitten om pauze te houden. En als je een belletje moet plegen, kun je dat ook lopend of op een andere plek doen.'

3) Probeer contact met je collega’s te onderhouden

Even kletsen in de gang of samen overleggen in een vergaderzaal: dit contact heb je nu niet meer met je collega’s. Maar er zijn wel andere manieren om het contact te onderhouden: 'Beeldbellen is natuurlijk hét middel geworden voor de communicatie. Hier kun je ook gebruik van maken voor het contact met je collega’s, zoals een kopje koffie samen drinken terwijl jullie elkaar spreken via beeld.'

'En als er nog geen dagelijks contactmomentje is: plan die dan in. Je kunt bijvoorbeeld elke ochtend even samenkomen om de taken door te nemen of om gewoon een praatje te maken', meent Koomans.

Daarnaast is volgens Koomans het contact met je leidinggevende erg belangrijk: 'De dingen die je normaal stimuleren om verder te gaan, zoals brainstormen met collega’s, sparren over vragen of feedback ontvangen op je werk, kun je nu soms missen. Probeer dat terug te krijgen door het contact met je leidinggevende laagdrempelig te houden. Zit je ergens mee? Praat er samen over. Zou je wel graag wat feedback willen ontvangen? Vraag er vooral naar. Op die manier kun je je werk makkelijker voortzetten.'

4) Zorg voor een fijne werkplek

Een fijne werkplek zorgt ervoor dat je veel efficiënter te werk gaat, aldus HR-manager Koomans: 'Het is vooral van belang dat je over de juiste middelen beschikt. Heb het hier ook over met je werkgever. Als je een goede bureaustoel nodig hebt, probeer dit dan te regelen met het bedrijf waarvoor je werkt.'

Volgens Krikke hebben thuiswerkers vaak last van nekpijn, rugpijn en schouderklachten. 'Deze klachten kun je voorkomen door veel te blijven bewegen. En dat is ook weer een goede manier om even los te komen van je werk.'

Koomans heeft nog een laatste tip: 'Maak je thuiskantoor een beetje gezellig! Zet bijvoorbeeld een bloemetje op je bureau.'

Voordelen thuiswerken

Naast de nadelen ziet Koomans ook voordelen in het thuiskantoor: 'Je kunt zelf je tijd bepalen, omdat je zelf de regie hebt over je taken. Het geeft ook meer ruimte om met bepaalde situaties om te gaan. Als je bijvoorbeeld last hebt van hoofdpijn kun je er voor kiezen om het rustiger aan te doen of je werk op een ander moment weer op te pakken. Kortom: de regelruimte is veel groter.'

