Boete van 850 euro geëist tegen Ergün S.

De man die twee weken geleden voor moest komen voor de bioscoopmoorden eind oktober vorig jaar in Groningen, vocht woensdag in hoger beroep een verkeersboete en rijontzegging aan.

Een langzaam rijdende auto en een vonkenregen. Dat zagen getuigen op de A7 bij Sappemeer op 11 april 2018. De zwarte auto van Ergün S. boort zich die woensdagmiddag met een klap in de vangrail. Dankzij oplettende medeweggebruikers raakt niemand gewond.

De auto heeft een lekke band en S. heeft dat op dat moment niet door. ‘Ik was lichtjes verward’, zegt hij tegen de raadsheer.

Eerder kreeg hij voor dit rijgedrag onder invloed van wiet een boete van 850 euro opgelegd en een rijverbod van een half jaar. Hij ontkent dat hij wiet gebruikt had. Daarom is hij in hoger beroep gegaan. Toch werd het aangetoond met een bloedtest

Dubbele moord op schoonmakers-echtpaar

S. spreekt via een videoverbinding vanuit de psychiatrische gevangenis in Scheveningen. Daar zit hij in voorarrest sinds hij vorig jaar oktober werd aangehouden voor de dubbele moord op het schoonmakers-echtpaar in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad.

S. was enorm in de war tijdens zijn aanhouding voor deze dubbele moord. Hij droeg een zelfgemaakt superheldenpak van huishoudfolie en batterijen. Hij had ten tijde van de moord dagen niet geslapen, flink geblowd en door de stad gezworven.

Tbs met dwangverpleging

In het Pieter Baan Centrum werd schizofrenie bij hem geconstateerd. De stoornis is zo ernstig dat medicijnen de wanen niet helemaal kunnen laten verdwijnen.

De zaak rondom de bioscoopmoorden is nog niet afgerond. De officier van justitie eiste in deze zaak tbs met dwangverpleging, omdat S. volledig ontoerekeningsvatbaar is.

'Geheel van de wereld'

Zijn advocaat Gokhan Özveren vindt dat S. geen straf moet krijgen voor het eenzijdig ongeval. ‘Hij was geheel van de wereld en zal voor lange tijd niet vrijkomen. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat hij de geldboete kan voldoen.’ De aanklager in hoger beroep eist alleen een boete voor het rijden onder invloed van wiet.

Omdat S. hoogstwaarschijnlijk nog lange tijd vastzit, heeft de aanklager in hoger beroep geen rijontzegging geëist. De uitspraak is op 28 oktober, een dag na de uitspraak van de zaak rondom de bioscoopmoorden.

