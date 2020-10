Veiligheidsregio blij met eenduidige regels: 'Was heel moeilijk uit te leggen'

‘Je werkt voortdurend aan het draagvlak, want dat is bij al die maatregelen heel erg belangrijk’, vertelt hij. ‘Maar aan de randen zag je steeds allerlei discussies ontstaan die soms heel moeilijk uit te leggen zijn.’

Effect niet weten te bereiken

Toch zegt Schuiling daarmee naar eigen zeggen niet dat die eenduidige harde lijn er eerder had moeten komen. Hij staat nog altijd achter het beleid om tweewekelijks met een minimaal pakket aan maatregelen een zo groot mogelijk effect te bereiken.

‘We zien nu alleen dat we dat effect eigenlijk niet weten te bereiken. De cijfers zijn aan het stijgen zijn en als er niet uitkijken, dan is deze regio straks ‘zeer ernstig’ en dan is het ook nodig om zwaardere maatregelen te treffen.’

Het is net alsof die regel van de anderhalve meter wel voor iemand anders geldt, maar niet voor jezelf Koen Schuiling - voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Ernstig of zeer ernstig

Waakzaam, zorgelijk, ernstig of zeer ernstig. Het zijn etiketten die op een regio worden geplakt als het aantal besmettingen te hoog wordt. De Veiligheidsregio Groningen is nu het predicaat ‘ernstig’. Maar wie in het dagelijks leven om zich heen kijkt, ziet niet overal de ernst, erkent ook Schuiling.

‘Ik zie dat heel veel mensen toch moeite hebben om dat te beseffen. Het is net alsof die regel van de anderhalve meter wel voor iemand anders geldt, maar niet voor jezelf. Ik zie ook dat heel veel mensen toch samen aan het funshoppen zijn op zaterdagmiddag.’

Boetes voor funshoppers

De Veiligheidsregio gaat nu harder optreden tegen overtreding van regels. De afgelopen weken werden bijvoorbeeld al enkele huisfeesten in de stad beëindigd. Er wordt de komende tijd extra gecontroleerd of alle horeca daadwerkelijk dicht zijn en of er geen alcohol wordt verkocht na acht uur ‘s avonds.

Maar ook de funshoppers krijgen met handhaving te maken. Als het te druk wordt in bijvoorbeeld de Herestraat, dan kan de straat worden afgesloten. Mocht iemand dat negeren, dan volgt een bekeuring.

‘We gaan er de komende dagen veel meer op inzetten om daarin te handhaven en er zullen ook boetes worden uitgedeeld. Dat doen we niet voor ons plezier, maar we moeten nu echt even paar stappen zetten.’

Bekijk hier het interview met Koen Schuiling:

Risico van samenkomsten is te groot

Het is allemaal een hard gelag voor de horeca, want die gaat om 22.00 uur in ieder geval enkele weken dicht. Een hele ingrijpende maatregelen voor een sector die, volgens Schuiling, enorm z’n best heeft gedaan om goed te voldoen aan alle regels. Maar het risico van samenkomsten is nu eenmaal te groot, zegt hij.

‘Of het nou de sport is, het vervoer of de horeca: we zien we dat de besmettingen bij samenkomsten aanwezig zijn en dat verspreidt zich heel snel over de hele samenleving. Ik vind ook dat de horeca gesteund moet worden, maar we moeten die maatregelen nu gaan treffen.’

Een groot dilemma

De maatregelen volgen steeds op cijfers over het gestegen aantal besmettingen. Het is de vraag of en hoe het lukt om de cijfers voor te blijven. Moet er niet eerder, langer en harder worden ingegrepen?

Ga ook geen grote oploop plannen met oud en nieuw Koen Schuiling - voorzitter Veiligheidsregio Groningen

‘Het is altijd een heel groot dilemma. Je probeert draagvlak te houden in de samenleving door niet overtrokken maatregelen te treffen. En je kunt altijd met de wijsheid achteraf zeggen dat we dit of dat misschien wel wat eerder hadden moeten doen. Maar je hebt er ook voor te zorgen dat mensen meegaan met de maatregelen. De afgelopen twee weken hebben we gezien dat heel veel mensen zeggen: laten we nu maar even door de zure appel heen bijten, want dit gaat gewoon niet goed.’

'Plan geen wintersport'

Het perspectief is steeds kort. De huidige maatregelen gelden voor enkele weken en worden na twee weken geëvalueerd. Hoe het daarna precies zal zijn, weet niemand. Maar wat al wel uitgetekend kan worden, is dat de winter hoe dan ook anders wordt dan veel mensen zich vooraf hebben voorgesteld.

Het is een illusie dat er dit jaar een groot kerstdiner gehouden kan worden, erkent Schuiling. ‘Dus dat moet je ook niet doen. En ga ook geen grote oploop plannen met oud en nieuw. Plan ook geen wintersportvakantie, want dat gaat allemaal fout.’

Het kan dus wel eens een hele lange winter worden. Schuiling: ‘Dat is zo, ja. Maar daarom hoeft het niet minder gezellig te zijn. En als we nu met elkaar het goede doen, dan zijn we er ook sneller weer vanaf en wordt het ook heel snel weer lente.’

Lees ook:

- Coronamaatregelen zorgen voor werk in de winkel

- Volg hier ons coronablog