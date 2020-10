Studentensociëteiten gaan dicht, huisfeestjes worden sterk afgeraden

Terwijl de afgelopen weken bij de meeste verenigingen nog mondjesmaat leden welkom waren, binnen de geldende regels, blijft de biertap nu voor minstens vier weken dicht. Als de leden iets gezelligs samen willen doen zijn ze aangewezen op pubquizzen en andere online-activiteiten. Alleen met hun eigen huisgenoten kunnen ze nog gezellig samen wat drinken.

Vindicat

De verenigingen zijn er beducht voor de verleiding om dan maar feesten, met gasten uit andere studentenhuizen, aan huis te geven, tegen alle dringende adviezen in. Volgens rector Wessel Giezen van Vindicat is het niet te controleren, maar lijkt het erop dat dat weinig gebeurt.

'We hebben een voorlichtingsbijeenkomst gehad waar onze leden zijn bijgepraat door politie en de veiligheidsregio over het waarom van alle maatregelen en ik hoop dat dat genoeg indruk heeft gemaakt. Meer dan onze leden aanspreken op hun verantwoordelijkheid kunnen we niet. Onze verantwoordelijkheid houdt op bij de voordeur van de sociëteit.'

'Weinig besmettingen'

De cijfers lijken erop te wijzen dat die pakweg tweehonderd corpshuizen het inderdaad voorzichtig aandoen: er zijn bij de vereniging van tweeduizend leden steeds zo'n twintig besmettingen: er komen ongeveer evenveel nieuwe bij als er genezen worden verklaard.

Giezen: 'En het komt regelmatig voor dat in één huis een of twee besmettingen zijn, terwijl de rest gezond blijft. Dat betekent dus ook dat onze leden zorgvuldig met de regels omgaan. Van mijn eigen huis kan ik zeggen dat we ons aan alle regels houden.' Hij vindt het nog te vroeg om na te denken over eventuele interne sancties als leden bijvoorbeeld de 'driebezoekersregel' overtreden.

Albertus Magnus

Ook bij de grootste vereniging, Albertus Magnus, waar de sociëteit woensdagavond al gesloten is, worden de 2400 leden op afstand gemaand om gezond te blijven en zich aan de regels te houden. 'We houden ze via de mail en sociale media op de hoogte van wat er door het kabinet is bepaald,' zegt vice-praeses Ruben van Rossem.

Albertus heeft zo'n tweehonderd huizen in de Stad, maar daar wordt weinig gefeest volgens Van Rossem: 'En als we via via horen dat er toch ergens een feest is geweest spreken we de leden erop aan. Maar dat gebeurt zelden. Het probleem is dat je het vaak ook pas laat hoort.' Uit het aantal coronagevallen, net als bij Vindicat rond de twintig, maakt hij op dat het met de uitspattingen wel meevalt: 'We zitten niet op het niveau dat we aan sancties moeten denken.'

Online festival

Dizkartes, met achthonderd leden de derde algemene vereniging in de stad sluit zijn sociëteit woensdagavond. Maar die avond is er meteen al een online festival en morgen een online escape room, zoals de afgelopen maanden al veel verenigingsactiviteiten online plaats vonden.

Er zijn weliswaar weinig Dizkartes-huizen, maar de leden wonen wel veel in algemene studentenhuizen. Het bestuur maant ze op afstand tot voorzichtigheid, zegt bestuurslid Maureen van Blerk: 'We hebben een goed contact met onze leden. Weliswaar hebben we geen greep op wat er bij leden thuis gebeurt, maar voor ons gevoel houden ze zich aan de regels. De rol van disputen, waar ook altijd ouderejaars studenten in zitten is daarin ook belangrijk. Die verbanden hebben intensief online contact.'

Tentamens leren

Omdat de komende weken voor veel studies een tentamenperiode aanbreekt komt de sluiting van de sociëteit niet eens zo beroerd uit, zegt Wessel Giezen: 'Wat timing betreft had er geen beter moment kunnen zijn.'