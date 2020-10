In Bellingwolde kun je staren naar tachtig jarige navels

Verantwoordelijk voor deze bijzondere expositie is Anneliet van Beelen. De kunstenares kreeg van het Bellingwolder museum de opdracht om in het kader van het thema 'Sporen' een expositie te maken.

'Ik heb ooit toen ik op de Academie Minerva zat in Groningen mijn eigen lichaam op de foto gezet. Daar moest ik aan denken toen ik de opdracht kreeg', vertelt Van Beelen. ' Ik was toen net bevallen en mijn lijf zat vol rimpels. Mijn navel leek in vergelijking met de rest zelfs veel ouder'.

Navels van ouderen mensen zijn gladder

Kun je aan een navel zien hoe oud iemand is? Die vraag stelde Van Beelen zich en kwam zo op het idee om navels van mensen te fotograferen. Een litteken of een kras na een val vervaagt of verdwijnt in de loop van de tijd, maar navels niet. Nu ik zoveel navels heb gezien, kan ik zeggen dat bijvoorbeeld navels van oudere mensen veel gladder zijn en er jonger uitzien dan die van jonge kinderen'.

Ook zag Van Beelen hele grote verschillen in navels bij de mensen die meededen aan haar kunstproject. Het was niet altijd even makkelijk om mensen te vinden die hun navel wilden laten fotograferen.

Bekijk hier het interview met de kunstenares:

Het ging nog bijna mis

'Dat kwam omdat ik ze op hun verjaardag wil fotograferen. Een navel is een fysiek spoor van de geboorte en die vier je op je verjaardag. Daarom wilde ik ze per se op de verjaardag vastleggen'.

Dat ging nog bijna mis met een goede vriend van haar uit de Randstad. Die was speciaal uit de Randstad gekomen om mee te doen aan het navelproject.

'Het bleek dat hij zich in zijn eigen verjaardag had vergist' Kunstenares Anneliet van Beelen

'Ik had nog iemand van 65 nodig en hij meldde zich spontaan aan. Ik heb hem toen keurig gefotografeerd op zijn verjaardag. Toen de man thuiskwam lag een kaartje op de mat van een goede vriendin: Gefeliciteerd met je 64-ste verjaardag. Het bleek dat hij zich in zijn eigen verjaardag had vergist en dat hij dus nog geen 65 was'.

1 november

Via een oproep via onder meer Radio Noord werd uiteindelijk toch een 65-jarige navel gevonden. Deze week werden de laatste foto's geschoten.

Vanaf 1 november is de tentoonstelling 'Sporen' te zien in MOW (voorheen museum Oude Wolden) in Bellingwolde.