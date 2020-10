Gezondheidseconoom: ‘Iedere dag zonder volledige lockdown is een geschenk’

Gezondheidseconoom Mierau bekritiseerde fel de manier waarop het kabinet het coronavirus wilde beteugelen. Hij verweet de regering een rommelig beleid dat voortdurend achter de feiten aan loopt. Het kabinet speelde volgens hem ‘paniekvoetbal’ door te veel op incidenten te reageren, zoals bijvoorbeeld op de coronauitbraak op de jongerencamping op Terschelling.

Ze zijn goed voor de economie

Wat miste volgens Mierau was onder meer een goed georganiseerde testcapaciteit en een deugdelijk bron- en contactonderzoek.

Zijn dit wél de maatregelen die u wilde zien?

‘Het is een logische en goede set maatregelen. Ze zijn goed voor de economie, want ze betekenen dat er een vooruitzicht is dat we het virus onder controle krijgen en straks dus weer beter kunnen ondernemen. Voor onze gezondheid zijn de regels ook goed omdat ze gezondheidsschade terugdringen.

Ze verdienen extra steun

Dat de nieuwe coronaregels goed zijn voor de economie, dat is aan een kroegbaas of restauranthouder knap moeilijk uit te leggen.

‘Je moet onderscheid maken tussen de korte en de lange termijn. Dat geldt voor zowel de economie als onze gezondheid, want deze beperkte lockdown is slecht voor onze mentale en sociale gezondheid. Zo is de lockdown op de korte termijn ook slecht voor de ondernemers die er hard door geraakt worden. Ze verdienen wat dat betreft extra steun.'

'Ik begrijp dat de horeca de regels onverteerbaar vindt en ik denk ook dat het niet onverstandig is om te kijken hoe sommige vormen van horeca toch open kunnen blijven. Het is ook voor de mensen goed wanneer ze kunnen blijven recreëren.’

De overheid is huiverig

‘Tegelijk geldt ook dat hoe sneller we het virus onder controle krijgen en houden, des te eerder kunnen we ook weer langdurig gaan ondernemen. Zonder dat het alleen maar een klein beetje lukt en met telkens vallen en opstaan.’

Een goede set maatregelen, maar wel wat laat?

‘Dat vat het wel samen. Ik kan me overigens goed voorstellen dat de maatregelen binnenkort nog een stap verder gaan. De overheid is echter huiverig voor een echte lockdown en ik begrijp de balans die de regering zoekt. We zitten nu in een fase waarin we iedere dag dat we niet in volledige lockdown zitten als een geschenk moeten zien. Je moet ook een punt hebben van waaruit je verder kunt escaleren met maatregelen als zoals scholen dicht, iedereen binnenblijven of een reisverbod.’

Een dag voordat het kabinet met de anti-COVID-plannen kwam presenteerden economen van het Internationale Monetaire Fonds een rapport waarin staat dat een totale lock down uiteindelijk het beste alternatief is voor de economie. Wanneer een lockdown over een langere periode wordt uitgesmeerd, dan lijden bedrijven nog meer en is de schade uiteindelijk groter. Toch is volgens Mierau een volledige lockdown niet de beste keus. In elk geval niet voor Nederland.

De greep op het virus kwijt

‘Een korte, harde lockdown kan helpen. Dat ben ik met het IMF eens. Maar het probleem is dat de manier waarop Nederland het virus onder controle probeert te houden buiten de lockdown om niet goed heeft georganiseerd. Dan kun je wel een korte en stevige lockdown doen, maar daarna raak je telkens de greep op het virus meteen weer kwijt. Dan krijg je dus een tijdlang voortdurend van die scherpe harde lockdowns.’

Waar gaat het buiten de lockdowns om mis? Wat is er niet goed georganiseerd?

‘Dat is waar ik mij het meest zorgen over maak en waar ik gisteren ook weinig over heb gehoord. Je moet ervoor zorgen dat de lockdownmaatregelen blijven werken. Het is gemakkelijk om hele sterke maatregelen te nemen. Maar wat mist is het plan dat ervoor zorgt dat we kunnen versoepelen zonder opnieuw in de maatregelen terecht te komen.’

Hoe verhogen we de dijk?

‘Dat we na de zomer alweer snel in deze gedeeltelijke lockdown zitten komt vooral doordat de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek niet goed waren georganiseerd, dat de corona-app er nu pas is en dat we zes maanden discussiëren over een no-brainer als gebruik van mondkapjes.’

‘En het is nog steeds niet duidelijk hoe we het testen fijnmazig gaan organiseren en hoe we het bron- en contact onderzoek gaan optuigen. De basisvraag is: hoe verhogen we de dijk zodat het water er niet opnieuw overheen loopt. Wanneer we de tijd die we nu hebben niet gebruiken om dat goed voor elkaar te krijgen zullen we van crisis naar crisis blijven gaan.’

