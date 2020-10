Bekerduel TEC-FC Groningen uitgesteld tot december

De bekerwedstrijd tussen FC Groningen en TEC is uitgesteld tot begin december. Het duel stond op woensdag 28 oktober in Tiel gepland.

Voetbalbond KNVB heeft de bekerwedstrijden waarbij amateurteams zijn betrokken uitgesteld naar 1 en 2 december. Als ze dan nog steeds niet mogen voetballen, worden de 26 amateurclubs die zich hebben geplaatst voor het hoofdtoernooi uitgesloten van verdere deelname.

Alle wedstrijden uit de eerste ronde zouden op 26, 27 en 28 oktober worden gespeeld, maar amateurclubs mogen de komende vier weken geen wedstrijden spelen en zelfs niet trainen in teamverband. Daarom worden aan het einde van deze maand alleen de bekerduels afgewerkt waarin clubs uit het betaalde voetbal elkaar treffen.

Het verbod op trainen in teamverband voor alle amateursporters geldt voor vier weken. Bij verlenging van die maatregel is het bekertoernooi voor de amateurs voorbij. In dat geval gaan de profclubs waar ze tegen zouden spelen automatisch door naar de volgende ronde. Over een mogelijke financiële compensatie voor de amateurs is nog niet gesproken, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Bang voor vertraging

FC Groningen-directeur Wouter Gudde zei woensdagmiddag dat hij de bekerwedstrijd tegen Tiel gewoon wilde gaan spelen. Een andere mening dan TEC-voorzitter Johan Verweij, die de wedstrijd uitgesteld wilde hebben. 'De gezondheid van onze spelers en staf staat voorop. Daarnaast is het sportief natuurlijk een drama als Arjen Robben met FC Groningen naar Tiel komt, maar niemand daar getuige van zijn', zei hij.

Gudde is bang dat door het uitstellen het programma in de knoop komt. ‘Als we nu al gaan uitstellen, dan ben ik bang dat we later in de problemen kunnen komen. Als je namelijk deze wedstrijd nu uitstelt, heb je ook helemaal geen garantie dat die later wel gespeeld kan worden.’

De definitieve datum van de bekerwedstrijd tussen FC Groningen en TEC uit Tiel wordt later bekendgemaakt. Het wordt dus in ieder geval 1 of 2 december.

