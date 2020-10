Laatste rondje in cafés en restaurants: 'Je bent de halve omzet kwijt'

Premier Rutte kondigde tijdens de persconferentie dinsdagavond aan dat horeca minimaal vier weken dicht moet. Daarmee wil het kabinet de verspreiding van het coronavirus terugdringen. Afhalen blijft wel mogelijk.

Ook bij café Merleyn aan de Meeuwerderweg in Stad ging de deur om 22.00 uur dicht. Enkele tientallen vaste gasten kwamen langs om een drankje te drinken en te proosten op de verjaardag van eigenaar Peter Ribberink.

‘Het had hier nog tot minstens twee uur gezellig kunnen zijn, maar iedereen moet eruit. Je bent de halve omzet kwijt. Dat is niet leuk’, zegt Ribberink.

Café Merleyn in Stad tijdens de voorlopig laatste horeca-uurtjes (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Wat betekent de sluiting voor zijn bedrijf? ‘Wij overleven het wel. Dat komt doordat ik hier al dertig jaar zit en geld opzij heb gelegd. Dat heet pensioen. Maar dat gaat rap op, op zo’n manier.’

Op de laatste avond was het drukker dan normaal. Op sommige momenten was het lastig om afstand te houden. ‘Iedereen had het gevoel: dit kan wel eens de laatste keer zijn in 2020’, vertelt barman Ingmar Roelfszema. ‘We hebben er toch nog een feestje van gemaakt. Het was in ieder geval een gezellige avond.’

Het is een hele gezellige avond, maar de nasmaak is wrang Famke Greidanus - ondernemer

Zoutkamp

In Zoutkamp is woensdagavond elke tafel van restaurant De Oude Sluis bezet. Ondernemers Sytze en Famke Greidanus merken dat mensen er nog even op uit willen. 'Het voelt een beetje gek. Het is een hele gezellige avond met veel vaste gasten. Maar de nasmaak is heel wrang want we moeten weer dicht', zegt Famke.

Haar man Sytze vindt het ook zuur, maar is ook begripvol: 'Ik denk dat dit gewoon nodig is om het virus te kunnen verslaan. Het kost ons veel geld en we hebben last van minder inkomsten, maar we moeten het gewoon accepteren. Het gaat erom dat we er zo snel mogelijk van af zijn'.

Positief blijven

Het stel ondervindt veel steun van klanten en blijft positief. 'Toen de sluiting aangekondigd werd door het kabinet kregen we appjes van gasten of ze nog konden komen eten. De reserveringen stroomden binnen en binnen no-time waren we volgeboekt. Vrienden die uit sympathie nog even langskomen. Dat is mooi', zegt Sytze.

Hij gaat samen met zijn vrouw en personeel bedenken of ze op een andere manier kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld door te gaan bezorgen. 'Gewoon positief blijven en knallen. We komen er wel uit.'

Ondernemers Sytze en Famke Greidanus blijven positief (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'We komen hier altijd graag', zegt Joël van der Meer. Hij besloot samen met zijn vriendin nog even uit eten te gaan. 'Toch nog even een soort van laatste ronde. Straks kan het vier weken misschien niet meer. Normaal gesproken zouden we dit in het weekend doen. We doen dit ook nog even als symbolisch steuntje in de rug voor het personeel en Sytze en Famke.'

