Geen EasyToys, maar Wildlands op shirts jonge FC Emmen-fans: 'Stukje noaberschap'

De erotische webshop uit Veendam, sinds kort hoofdsponsor van de Emmenaren, gunt de dierentuin ruimte op de shirts voor jonge fans nu het park te lijden heeft onder de coronacrisis. Dat schrijft RTV Drenthe.

Burenhulp

FC Emmen en EasyToys waren eerder al overeengekomen dat de seksspeeltjesgigant niet met de naam op shirts van jeugdige supporters zou komen. Daarop werd gezocht naar een goed doel of organisatie die extra hulp goed kan gebruiken. Zo kwamen FC Emmen en EasyToys uit bij Wildlands.

Ons dierenpark is altijd supporter geweest van FC Emmen en daarom zijn we er ook trots op om nu op de shirts van de jeugd te staan Erik van Engelen - Directeur Wildlands

Eric Idema, directeur van EasyToys, laat tegenover de Drentse omroep weten dat hij blij is dat hij op deze manier iets kan betekenen voor een bedrijf dat de dupe is geworden van de gevolgen van het coronavirus. 'Wildlands is een begrip in de regio en we geven ze graag een extra duwtje in de rug. Het is een stukje burenhulp, of naoberschap, zoals wij dat hier noemen.'

'Hartverwarmend'

Wildlands-directeur Erik van Engelen is op zijn beurt ook blij dat FC Emmen en EasyToys bij de dierentuin uitkwamen. 'Ons dierenpark is altijd supporter geweest van FC Emmen en daarom zijn we er ook trots op om nu op de shirts van de jeugd te staan. Het is hartverwarmend om te zien dat bedrijven in deze moeilijke periode aan elkaar denken.'

