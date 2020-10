Groothandels openen voor Jan publiek: 'Vooral vanwege de veiligheid'

'Mensen moeten immers zoveel mogelijk afstand houden', zegt Wilco Jansen, woordvoerder van Sligro, 'en door het openen van de groothandels creëer je 800.000 vierkante meter aan extra winkelruimte.'

Dat staat gelijk aan de oppervlakte van 800 supermarkten. 'Dat zijn natuurlijk serieuze afmetingen', zegt Jansen.

Geen massale toeloop

Bij Sligro verwachten ze dit keer geen massale toeloop van consumenten. Jansen: 'In maart was dat aanvankelijk wel even het geval, maar dat had vooral te maken met de nieuwigheid. Mensen wilden toch even zien hoe zo'n groothandel er nou uitzag. Maar na een paar weken normaliseerde dat al weer.'

Het saldo is een beetje positief ten opzichte van helemaal niks, maar groothandels kunnen niet van gewone consumenten bestaan Wilco Jansen - Sligro

Het is volgens Jansen niet zo dat de openstelling voor Jan publiek de groothandels compleet compenseert nu de horeca z'n deuren vier weken lang moet sluiten.

''De horeca' behelst relatief weinig klanten die veel inkopen,\', zegt Jansen, 'terwijl we nu veel klanten krijgen die alleen voor hun eigen huishouden inkopen. Het saldo is een beetje positief ten opzichte van helemaal niks, maar daar kunnen we niet van blijven bestaan. Gelukkig hebben we ook nog andere afnemers.'

Grote hoeveelheden

Verschil met een supermarkt is wel dat klanten in de groothandels grote hoeveelheden van een product moeten afnemen. Ook zijn prijzen in eerste instantie zonder btw, wat bij de kassa nog wel eens tot een onplezierige verrassing kan leiden.

'Als je dat niet weet, kan dat inderdaad voorkomen. Maar dat is dan het voordeel van die eerste lockdown geweest: dat gegeven is inmiddels wel behoorlijk bekend', zegt Jansen.

