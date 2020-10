Gooi medicijnresten niet in de gootsteen: 'Er zijn al geslachtsloze vissen gevonden'

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde (Foto: Ton Sekuur/Groningen In Beeld)

Spoel overtollige medicijnen niet door de gootsteen, maar breng ze terug naar de apotheek. Tijdens de 'Week van het Water' roepen de waterschappen op om de hoeveelheid medicijnresten in het rioolwater in te perken.

Dat er medicijnresten in het afvalwater zitten is logisch, weet ook Herman Beerda van waterschap Noorderzijlvest. Wat de mens tenslotte inneemt, moet er ook weer uit. 'Maar', zegt Beerda, 'er is ook nog een klein, maar belangrijk deel dat gewoon wordt weggegooid.'

Terug naar de apotheek

En daar wil ook waterschap Norderzijlvest deze week de aandacht op vestigen. Het devies is dan ook om medicijnrestanten niet weg te spoelen door de gootsteen, maar ze terug te brengen naar de apotheek. Die behandelt de overtollige medicijnen als klein chemisch afval. 'Als dat niet in het afvalwater komt, hoeven wij ze er niet uit te halen', zegt Beerda.

De waterschappen proberen niet alleen het publiek te bewegen tot gedragsverandering. Ze zijn ook in gesprek met ziekenhuizen, doktoren en apothekers om de uitgifte van medicijnen te beperken. 'We vragen doktoren bijvoorbeeld om niet tachtig pillen in één keer voor te schrijven', vertelt Beerda. 'Doe eerst eens twintig, en bekijk het daarna nog eens.'

Er zijn al vissen aangetroffen die geslachtsloos zijn, die krijgen dus geen jongen meer Herman Beerda - Waterschap Noorderzijlvest

De gevolgen van teveel medicijnen in het water zijn verre van fraai, weet Beerda. 'Antibiotica of de anticonceptiepil kun je bijvoorbeeld beter niet in het water hebben, want dat is niet goed voor de beestjes die in het water leven. Er zijn al vissen aangetroffen die geslachtsloos zijn, die krijgen dus geen jongen meer.'

Opwerken tot industriewater

Er komt in dat opzicht veel meer terecht op de schouders van waterschappen, zo ook bij de rioolzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Beerda: 'We zijn hier bezig met een proef om, met behulp van Europees geld, medicijnresten uit het water te krijgen. We bekijken of wij ons restwater niet in het kanaal hoeven te lozen, maar kunnen opwerken tot industriewater. Dat gaat dan weer naar de Eemshaven.'



