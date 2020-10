Toezichthouder SodM blijft hameren op noodzaak tot crisisaanpak in Groningen

Woensdag deed hij de oproep in de Tweede Kamer. Maar de toezichthouder valt dus in herhaling. Een jaar geleden deed Kockelkoren de oproep ook al, en anderhalve maand geleden nogmaals in een voortgangsrapportage van het SodM. Alleen een crisisaanpak doet recht aan de maatschappelijke ontwrichting in het bevingsgebied, vindt de baas van het SodM.

Anders duurt het nog twintig jaar

Als de overheid de versterkingsoperatie in Groningen niet als een crisis aanpakt, duurt het nog zeker twintig jaar tot de versterkingsoperatie is afgerond. Terwijl dat met een crisisaanpak volgens Kockelkoren in ongeveer vijf jaar zou moeten kunnen.

Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Foto: RTV Noord)

Het stoppen met de gaswinning en het versterken van huizen moet samen zorgen voor meer veiligheid in Groningen. ‘Het eerste gaat voorspoedig, dus de dreiging neemt af’, zegt Kockelkoren in de Kamer. ‘Maar de versterking gaat veel minder voorspoedig.’

Laatste inzichten gebruiken

Kockelkoren pleit er voor om continu gebruik te blijven maken van de laatste inzichten, omdat dit zorgt voor een versnelde veiligheid. ‘Onnodig te veel versterken is namelijk ook een risico voor de veiligheid’, legt hij de paradox uit. ‘Hoe meer versterkingsmaatregelen, hoe langer het duurt tot de versterking klaar is. Die langere duur is niet goed voor de veiligheid.’

Wat is rechtvaardig voor bewoners?

De Tweede Kamerleden begrijpen het betoog van Kockelkoren, maar ze vinden het niet altijd rechtvaardig naar de inwoners toe. Sandra Beckerman van de SP stelt dat inwoners juist door het handelen van de overheid al onnodig lang in onveiligheid zitten. ‘En dan zegt diezelfde overheid: we doen niets meer bij u, anders zitten mensen onnodig lang in onveiligheid.’

Het wachten levert ook stress en gezondheidsschade op Theodor Kockelkoren - Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Het SodM is het eens met het feit dat het lange wachten voor veel mensen nu eindelijk doorbroken moet worden. ‘Het wachten levert ook stress en gezondheidsschade op’, zegt Kockelkoren. ‘Maar op het moment dat we iedereen op basis van verouderde inzichten beoordelen, gaat het wachten alleen maar toenemen. We kunnen het wachten alleen maar doorbreken als we maatregelen nemen die voor de veiligheid nodig zijn.’

Moet compensatie tegenover staan

Dat kan als gevolg hebben dat mensen dus ongelijk worden behandeld. Iets wat de bestuurders in de regio en ook de Kamerleden juist niet willen. Volgens Kockelkoren moet daar dan een compensatie tegenover staan.

De provincie, burgemeesters en wethouders uit het aardbevingsgebied onderhandelen al maanden met het Rijk over een de aanpak van de versterking en een eventuele compensatie voor bewoners. Maar ook die compensatie mag volgens Kockelkoren niet ten koste gaan van het tempo van de versterking.

