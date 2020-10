Grootste stijging woningprijzen in provincie sinds 2001

In een jaar tijd zijn de gemiddelde woningprijzen in onze provincie met 12 procent gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2001.

Dit blijkt uit woningmarkcijfers van de NVM Groningen van het derde kwartaal

Dat de woningmarkt in Stad al heel krap is, is al lange tijd duidelijk. Maar volgens woordvoerder Sjirk de Jong, breidt die krapte zich steeds verder uit richting de randen van onze provincie.

Keuze uit minder dan vijf woningen

'We spreken van een krappe markt als een koper gemiddeld uit minder dan vijf woningen kan kiezen. We zien nu dat dit niet alleen voor Stad en het Westerkwartier geldt, maar voor alle gebieden in de provincie.' Dat is volgens De Jong een teken dat kopers steeds verder de provincie in trekken.

Een koper in Stad kan nu kiezen uit gemiddeld 1,1 huizen. Dat is onder het landelijk gemiddelde van een keuze uit twee huizen, aldus De Jong.

De omgeving van Grootegast valt qua krapte eveneens op. Ook daar hebben potentiële kopers minder keus dan het landelijk gemiddelde, namelijk 1,9 huizen waar uit te kiezen valt.

Je hebt wel echt drie weken nodig om een een koop volledig af te ronden Sjirk de Jong - woordvoerder NVM Groningen

'Verkooptijd kan nauwelijks korter'

In de provincie worden woningen gemiddeld binnen een maand verkocht. Voor Stad en het Westerkwartier is dat drie weken. Het aantal dagen waarbinnen een woning wordt verkocht, is de afgelopen periode steeds verder gedaald, maar het stabiliseert zich wel.

'We zitten nu denk ik aan de ondergrens. Je hebt wel echt drie weken nodig om een een koop volledig af te ronden.'

Huizen in Pekela staan langer te koop

Overigens valt Pekela wat dat betreft op. Gemiddeld duurde het 101 dagen voordat daar een woning is verkocht. Daar moet volgens De Jong wel een kanttekening bij worden geplaatst.

'De meeste huizen in Pekela worden binnen een paar weken verkocht. Maar zo nu en dan verkoop ik er ook eentje die al behoorlijk lang te koop staat. Dat trekt dat cijfer dan omhoog. Dit kunnen dan woningen zijn waarvan de verkopers de afgelopen periode geen concessie hebben gedaan aan de prijs die ze voor de woning willen hebben. Want ze denken: uiteindelijk verkoop ik het toch wel.'

De Jong ziet in heel de provincie dat kopers steeds vaker kiezen voor huizen die al langer te koop zijn, omdat er inmiddels steeds minder keus over is.

