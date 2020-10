NAM-directeur: 'We worden een kleiner en zuiniger bedrijf'

'De vraag naar gas is op dit moment een stuk minder', zegt Atema. 'Dat merken wij direct. De gasprijs ligt dit jaar gemiddeld op acht cent, waar die vorig jaar nog op achttien cent lag. Onze inkomsten zijn dus gehalveerd.'

200 in vaste dienst, 300 ingehuurde krachten

Dit noopt de NAM tot het schrappen van vijfhonderd banen. Atema: 'Het gaat om tweehonderd mensen die wij in vaste dienst hebben, en naar verwachting driehonderd mensen die wij hebben ingehuurd.'

Die vijfhonderd banen zijn verspreid over Noord-Nederland, Noord- en Zuid-Holland en op zee. 'Het gaat dus niet alleen om banen in het Noorden, al is dat wel een significant aantal', geeft Atema toe.

Het zal 'm voornamelijk zitten in kantoorfuncties en ondersteunende diensten Johan Atema - Directeur NAM

De klappen vallen op verschillende afdelingen. 'We zullen onze investeringen even terugschroeven', aldus Atema. 'Dus minder putten boren en minder ontwikkelingen treffen, simpelweg omdat we daar het geld niet voor hebben. Dus het zal 'm voornamelijk zitten in kantoorfuncties en ondersteunende diensten die komen te vervallen.'

Geen gedwongen ontslagen

Gedwongen ontslagen zullen er niet vallen, zegt de NAM-directeur. 'We hebben nu nog een vrijwillige vertrekregeling, dus er wordt niemand gedwongen ontslagen. Voor de mensen die we hebben ingehuurd is het natuurlijk een ander verhaal. We zeggen hun contract op, dus voor hen zal het wel als een gedwongen vertrek voelen.'

NAM-directeur Johan Atema: 'We worden een kleiner en zuiniger bedrijf' (Foto: RTV Noord)

Hoeveel het banenverlies deze reorganisatie indirect gaat kosten, durft Atema nog niet te zeggen. 'Daar kan ik nu nog geen inschatting van maken', zegt hij. 'We zijn ons op dit moment nog aan het concentreren wat het voor onszelf gaat betekenen. Maar een aantal toeleveranciers zal hier onherroepelijk de gevolgen van merken.'

We hebben geen indicatie dat de gasprijs zich binnenkort weer zal herstellen Johan Atema - Directeur NAM

Sobere periode

Atema verwacht een sobere periode tegemoet te gaan. 'We hebben namelijk geen indicatie dat de gasprijs binnenkort weer zal herstellen', zegt hij. Daar komt bij dat de Groningse gaskraan in 2022 definitief dichtgaat. Wat dat voor de NAM voor gevolgen heeft?

'Wat wij weten is dat Nederland nog tientallen jaren gas nodig zal hebben. Buiten Groningen om hebben wij nog tal van kleine gasvelden in Drenthe, Friesland en op zee. Daar willen wij vanzelfsprekend mee door gaan. Wij worden een kleiner bedrijf en ook een zuiniger bedrijf, dat de euro twee keer zal moeten omdraaien voor die wordt uitgegeven.'



