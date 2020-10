Derde reisbedrijf vestigt zich op vliegveld Eelde

Groningen Airport Eelde ziet de kans op het uitbreiden van het aantal vliegbestemmingen groeien, nu reisorganisatie Travel4Reasons heeft besloten zich per 1 november op het vliegveld te vestigen. Daarmee is het het derde reisbedrijf op de luchthaven.

Interim-directeur van Groningen Airport Eelde, Bart Schmeink: 'Deze ontwikkeling van steeds meer bedrijven die zich op de luchthaven vestigen, past goed in onze strategie om de maatschappelijke basis van de luchthaven verder te verbreden. We zijn met meer partijen in gesprek die hier ruimte zoeken, maar ook met partijen die zich in de regio willen vestigen en een internationale luchthaven in de buurt willen hebben.'

Nieuwe bestemmingen?

Mogelijkheden voor nieuwe bestemmingen liggen op de loer. Nu de reisorganisatie zich op GAE vestigt zijn de lijntjes korter. "We staan dichter bij elkaar en dat geeft mogelijkheden tot nieuwe initiatieven", laat een woordvoerder van het vliegveld weten aan RTV Drenthe. 'In het verleden hebben we samen met Travel4Reasons hondenreizen georganiseerd, zoiets zou in de toekomst ook mogelijk zijn.'

Volgens Marc Tolsma, eigenaar van de reisorganisatie, zijn er ideeën en gesprekken gaande over mogelijke nieuwe bestemmingen. 'Nu de uitvoering nog. ' Wel benadrukt hij dat de reiswereld op zijn kop staat vanwege het coronavirus, waardoor geduld een schone zaak is.

Uitbreiding

Tolsma is blij met de verhuizing. 'Na ruim 10 jaar in het centrum van Groningen te zijn gehuisvest, is Groningen Airport Eelde voor mij een logische en inspirerende plek om Travel4Reasons verder uit te bouwen', vertelt eigenaar Marc Tolsma. 'Wij gaan ons dienstenaanbod verder uitbreiden en zijn straks tevens in te zetten als locatiemarketeers, videograaf en dronepiloot. Juist omdat op Groningen Airport Eelde meerdere bedrijven zijn gevestigd die zich richten op vliegen met drones én de luchthaven de juiste faciliteiten hiervoor heeft kan dit elkaar goed versterken.'

Lees ook:

- Vliegen naar Zakynthos en Mallorca kan komende zomer vanaf Eelde