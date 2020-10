Met het krabbenscheer verdween ook de beschermde groene glazenmaker uit sloot

Volgens IVN is het waterschap ernstig tekortgeschoten in het toezicht op het schoonmaken van de sloot in december vorig jaar.

'Plant is onontbeerlijk voor groene glazenmaker'

In een brief aan het waterschap schrijft IVN: ‘In de zomer van 2019 stond deze sloot vol met krabbenscheer. Deze plant is onontbeerlijk voor de voortplanting van de libellensoort groene glazenmaker. Geen krabbenscheer betekent géén groene glazenmaker.’

Als gevolg van de rigoureuze schoonmaak, is er geen groene glazenmaker meer te bekennen IVN Groningn-Haren

Volgens IVN blijkt uit een onderzoek uit 2019 dat de sloot aan de Nathalie Barneykade een ideaal voortplantingsgebied was voor de groene glazenmaker. Uit de brief: ’Hoe anders is de situatie sinds begin dit jaar. Door deze sloot rigoureus en zonder enige voorzorgmaatregel te hekkelen, is er dit jaar nagenoeg geen krabbenscheer meer over. Als gevolg daarvan is in de buurt van deze sloot geen groene glazenmaker meer te bekennen.’

De sloot zonder krabbenscheer (Foto: IVN Groningen-Haren)

Beschermde diersoort

Omdat de libellensoort op de lijst van beschermde planten en dieren staat, heeft Noorderzijlvest volgens IVN de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat het schoonmaken van sloten zorgvuldig gebeurt. Dat moet de leefomgeving van de groene glazenmaker beschermen.

IVN schrijft: ‘Naar ons oordeel is het goed mogelijk om bij het hekkelen voldoende stukken krabbenscheer ongemoeid te laten, zodat het zich voldoende kan handhaven en weer kan aangroeien.’

De beschermde groene glazenmaker op krabbenscheer (Foto: IVN Groningen-Haren)

Waterschap: 'Ons gehouden aan de wet'

In een schriftelijke reactie schrijft Noorderzijlvest dat het zich houdt aan de Wet natuurbescherming voor waterschappen en dat er niet meer dan 50% van de krabbenscheer uit de sloot is verwijderd. Ook kan het volgens het schap zijn dat de plant is verdwenen door natuurlijke processen, of door ingrijpen van onbekenden. Ook zouden omwonenden hebben geklaagd over ‘de grote hoeveelheid krabbenscheer’ in de sloot.

'Plant werd machinaal verwijderd'

Gerard Smeding van IVN trekt de verklaring van het waterschap in twijfel. ‘We hebben een schriftelijke verklaring van een getuige dat de krabbenscheer in december 2019 machinaal is verwijderd. Gezien de kosten is het niet aannemelijk dat omwonenden de plant hebben verwijderd en dat de plant door natuurlijke processen is verdwenen is uitgesloten.'

IVN dringt er bij Noorderzijlvest op aan herhaling te voorkomen. Het schap moet in kaart brengen waar zich krabbenscheer bevindt en afspraken maken met slooteigenaren en loonwerkers over de bescherming van de waterplant. Ook moet er toezicht worden gehouden tijdens de werkzaamheden.

De sloot aan de Nathalie Barneykade is van Noorderzijlvest zelf. Het schap gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd bij het schoonmaken van de sloot.

