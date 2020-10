Vogelaars in de ban van de hop: 'Hij is waarschijnlijk op doorreis'

Tal van vogelaars zijn in de ban van de hop. Een vogeltje dat normaliter vooral voorkomt in Zuid-Europa, maar dezer dagen z'n tent heeft opgeslagen rond het Sontplein in Stad.

Dat betekent dat Groningen het doel is geworden van vogelaars die de zeldzame hop willen vereeuwigen.

Moed niet opgeven

Twee van die vogelaars zijn Sybren en Ewald. Beiden dragen imposante camera's. 'Een zeldzame vogel die je voor de lens kunt krijgen, is natuurlijk nooit weg', zeggen ze. Sybren kreeg een tip van z'n zus. 'Die had in de krant zien staan dat hier een hop zou zitten. Voor mij is dit twintig kilometer rijden, dus ik hoop dat ik 'm nog te zien krijg.'

Dat is tot op heden niet gelukt. 'Nog niet', zegt Ewald, die de moed nog niet heeft opgegeven. 'We zijn pas een half uurtje aan het zoeken, dus het kan best dat we hem nog vinden.'

De hop is waarschijnlijk op doorreis, op zoek naar voedsel Vogelaars Ewald

Bij het casino op zoek naar voedsel

De twee gaan vaker op zoek naar zeldzame fladderaars. 'Wat de hop hier doet? Ik denk dat-ie op doorreis is op zoek naar voedsel', zegt Ewald. Wat de hop dan te zoeken heeft bij het casino in Stad? 'Insecten en zaden', denkt Ewald. 'En vruchtjes', vult Sybren aan. 'Bessen vooral. Daarin zit veel voedsel voor die vogels. Maar wat-ie dan op hier op deze parkeerplaatsen doet? Ik zou het niet weten.'

