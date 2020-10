Danny Buijs: ‘Iedereen is nu nieuwsgierig of hij het heeft opgelopen’

Na de vier coronabesmettingen bij FC Groningen wordt zaterdag duidelijk of er meer mensen zijn besmet. ‘Ik schrik er niet van’, zegt hoofdtrainer Danny Buijs. ‘Ik heb niet de illusie dat we er als club weg van kunnen blijven. Nu moet je nog alerter worden.'

Vorige week donderdag trainde de eerste selectie van de Trots van het Noorden voor de laatste keer in groepsverband. Vanwege de interlandperiode was iedereen daarna het weekend vrij.

Meegetraind met de amateurs

Zelf voetbalde Buijs bijvoorbeeld in zijn geboorteplaats een wedstrijd met de amateurs van Alblasserdam.

‘Ik was daar niet bij de bespreking, heb nagenoeg niemand gezien en heb alleen in een kleedkamer gezeten’, zegt Buijs daarover. ‘Zelf heb ik dan ook geen besmetting opgelopen en het amateurvoetbal mocht toen nog gewoon doorgaan. Ik heb altijd alle maatregelen genomen die je mag verwachten van iemand in mijn functie.’

Iedereen uit eerste elftal getest

Afgelopen maandag trainde de eerste selectie voor het eerst weer in groepsverband. Dinsdag werd iedereen rondom het eerste elftal getest. Uit die test kwamen dus vier besmettingen aan het licht. Assistent-trainer Adrie Poldervaart, reservekeeper Jan de Boer, hoofdperformance Wouter Frenken en clubarts Reinoud Brouwer zitten momenteel in quarantaine vanwege hun positieve besmetting.

Met Adrie Poldervaart deelde Danny Buijs enige tijd een woning, maar dat is sinds een aantal weken niet meer het geval. ‘Gelukkig niet, anders had ik mijn werk nu ook niet kunnen doen.’

Binnen dragen we overal mondkapjes, we eten gespreid en alle besprekingen doen we in kleinere groepjes Danny Buijs - Trainer FC Groningen

Meer mensen van de club werken thuis

Door de besmettingen bij FC Groningen zijn de maatregelen binnen de club nog verder aangescherpt, vertelt Buijs. ‘Mensen die bijvoorbeeld geen directe functie op het veld hebben, werken thuis en komen niet meer op de afdeling.’

Vorige week werden de maatregelen op het trainingscomplex bij de Trots van het Noorden al verder aangescherpt om de kans op eventuele besmettingen te verkleinen. ‘Binnen dragen we overal mondkapjes, we eten gespreid en alle besprekingen doen we in kleinere groepjes.’

‘Iedereen is nu nieuwsgierig of hij het ook heeft opgelopen’, vervolgt Buijs. Vrijdag wordt iedereen opnieuw getest. Zaterdag is dan duidelijk of er meer mensen van de club besmet zijn.

