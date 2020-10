Lopster huurders krijgen mogelijk vier jaar lang compensatie voor rioolheffing

De nieuwe gemeente Eemsdelta gaat huurders in de gemeente Loppersum mogelijk vier jaar lang deels compenseren voor de rioolheffing. Deze belasting van 237 euro per jaar hoeven zij nu nog niet te betalen, maar na de herindeling op 1 januari wel.

De compensatie is hoger dan aanvankelijk de bedoeling was.



Van corporatie naar huurder

In Loppersum gaat de rekening voor de rioolheffing naar de eigenaren van huizen, in dit geval Wierden en Borgen en Woongroep Marenland. In de nieuwe gemeente Eemsdelta moeten huurders dat zelf betalen, zoals ook al het geval is in Delfzijl en Appingedam.

De corporaties kiezen ervoor om de huurprijs niet te verlagen, omdat zij de rioolheffing niet doorberekenen in de huur. Daardoor gaan huurders in de gemeente Loppersum er zo'n twintig euro per maand op achteruit.



Druk vanuit politiek

Burgemeesters en wethouders in de huidige drie gemeenten stellen voor om huurders het eerste jaar voor tachtig procent te compenseren. In de jaren daarop wordt dat zestig en veertig procent en het laatste jaar twintig procent. De corporaties geven hiervoor een bijdrage.

De hogere compensatieregeling komt er op aandringen van politieke partijen. Het plan was eerst om huurders eenmalig tegemoet te komen door de helft van de rioolheffing te compenseren. Partijen vonden dat te weinig.



Eind deze maand besluit

De drie gemeenteraden nemen eind deze maand een besluit over de compensatie. Ook stellen zij dan andere gemeentelijke belastingen vast, zoals de afvalstoffenheffing. Die blijft komend jaar nog gelijk. De hondenbelasting in Delfzijl en Loppersum wordt wel afgeschaft.

De onroerendezaakbelasting (ozb) zal naar verwachting stijgen. Met hoeveel is nog niet duidelijk, dat wordt door de nieuwe gemeenteraad van Eemsdelta bepaald.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad zijn op 18 november.

