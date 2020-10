De koeien van boer Mooijman geven de meeste melk van alle Groningse koeien

De 150 melkkoeien van de maatschap Mooijman is Westerwijterd leveren gemiddeld 15.106 kilo melk per jaar. Ze zijn daarmee de productiefste van Groningen. De melk heeft ook nog een relatief hoog gehalte vet en eiwit.

Landelijk staat de familie Mooijman op plaats drie. Alleen twee bedrijven in Friesland leveren een iets betere prestatie. Aan deze ranglijst doen 15.000 melkveehouderijen in Nederland mee.

Koeien liggen op zand

'Het is geen doel op zich, maar zeker een mooie prestatie waar we trots op zijn', zegt zoon Wim Mooijman, die samen met zijn ouders een maatschap heeft.

Mooijman staat in de ligboxenstal waar we worden bekeken door traag kauwenden koeien aan het voerhek. Een ander deel van de dieren ligt comfortabel in de boxen.

'We streven er naar de koeien op alle fronten van alle gemakken te voorzien', vervolgt hij. 'Dan gaat het over licht, lucht, water, voeding en ligcomfort.' Een voorbeeld daarvan is duidelijk te zien; de ligboxen zijn bedekt zand. 'Dat zand vormt zich naar het lichaam', zegt Mooijman, 'daardoor liggen ze altijd comfortabel.'

'Bovendien is zand anorganisch, dus er kunnen in principe geen bacteriën in groeien. Dat is weer goed voor de uiergezondheid. En doordat ze veel liggen krijgen de benen veel rust.'

Uitgebalanceerd voer

Maar ook het voer is belangrijk, benadrukt de melkveehouder. 'Het rantsoen voor de koeien wordt uitgerekend door een adviseur op misschien wel vijftien tot twintig elementen.'

Zouden de koeien van Mooijman nog meer melk kunnen gaan geven dan ze nu al doen? 'Dat is voor ons geen doel, we willen alleen op een zo efficiënt mogelijke manier produceren.'