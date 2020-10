Kerstboom op Grote Markt komt dit jaar uit Bellingwolde

Namens de Groningen City Club (GCC) wordt Louis van der Tuin al jaren op pad gestuurd om een zo mooi mogelijke kerstboom voor op de Grote Markt te vinden. Dit jaar deed hij onder meer via RTV Noord een oproep voor geschikte bomen, waarna hij ruim twintig tips kreeg. 'Een aantal bomen viel direct af, maar er bleven ook een aantal over waarvan we dachten: hé, die zijn interessant', zegt Van der Tuin.

Eerste keus op ongunstige plek

De kerstboom waar hij eigenlijk zijn zinnen op had gezet, staat in Leek. Maar omdat de locatie van die boom nogal ongunstig is, moest Van der Tuin op zoek naar een alternatief. 'Als we die boom in Leek zouden willen, zou het weghalen ervan zoveel geld kosten, dat we maar verder zijn gaan kijken. En toen kwamen we uit in Bellingwolde', legt hij uit.

De boom die tussen kerst en Oud en Nieuw op de Grote Markt schittert, is een Nordmannspar. Daarmee is Van der Tuin erg in zijn nopjes. 'We wilden heel graag zo'n boom, omdat dit over het algemeen toch de mooiste bomen zijn voor deze gelegenheid. De boom is achttien à negentien meter hoog en krijgt een mooi plekje', zegt hij tevreden.

Zo zag de kerstboom op de Grote Markt er vorig jaar uit (Foto: Jetta Post/RTV Noord)

Optuigen

In tegenstelling tot de favoriete boom uit Leek, is de Nordmannspar in Bellingwolde vrij eenvoudig weg te halen en te vervoeren. Volgens Van der Tuin zal de boom op vrijdag 4 december richting Groningen worden getransporteerd, waarna de maandag na het weekend wordt begonnen met het optuigen. 'En op donderdag 10 december steken we de lichtjes aan', aldus Van der Tuin.

