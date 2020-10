Toch uit eten terwijl de restaurants dicht zijn? Dat is dan 320 euro

'We zijn het aan het onderzoeken'

Tijdens de eerste horecasluiting, in maart, sprong een enkel restaurant al in het diepe door afhaalmaaltijden aan te bieden. Klanten konden het restaurant-eten dat ze gewend waren, zelf thuis opwarmen. Ook nu verwacht een aantal ondernemers opnieuw maaltijden te gaan bezorgen. Anderen wachten liever even af.

'We zijn het aan het onderzoeken', laat Martin Kooijker van De Molenaar in Onderdendam weten, 'maar ik denk dat we wachten totdat we weten wat er over twee weken gezegd wordt, na de evaluatie.'

Verhuur van kamers moet verliezen drukken

Steven Klein Nijenhuis van Onder de Linden in Aduard wil niet zo lang wachten, maar heeft de afhaaldozen nog niet klaar staan. 'We zijn ermee bezig, maar het zal niet zo zijn als in maart. Dat liep een beetje uit de hand. We gaan nu voor de luxe boxen, met kaviaar en zo.' Maar voor Klein Nijenhuis ligt daar zeker niet de prioriteit.

'Wij gaan ons helemaal focussen op de gasten die we nu wel hebben.' Onder de Linden beschikt over vijf kamers waar mensen kunnen logeren. 'We zetten in het restaurant alles aan de kant en maken dan ruime zithoeken voor onze gasten.' Tijdens de horecasluiting in maart was dat voor Klein Nijenhuis nog geen optie, omdat ze toen de kamers nog verbouwden.

'Toen de kamers klaar waren, mochten we weer gewoon open omdat de horecasluiting voorbij was.'

Toch zullen de maximaal tien maaltijden voor Onder de Linden niet veel winst opleveren. 'We doen zoiets voor de gasten en om onze verliezen te drukken.'

Plek in de herberg?

Volgens Veiligheidsregio Groningen mogen hotels en herbergen in onze provincie gewoon open. 'Als mensen overnachten dan mag een restaurant voor die gasten gewoon maaltijden serveren, we maken daarin geen onderscheid tussen een hotel of een herberg', laat woordvoerder Mark Dijkhuis van Veiligheidsregio Groningen weten.

'Dat is mooi!', zegt Kooijker van De Molenaar. 'Wij hebben twee kamers en zijn officieel geen hotel. Natuurlijk is het een lastig verhaal met vier gasten, maar het is beter dan helemaal geen omzet.' Wie bij De Molenaar uit eten wil moet nu wel even in de buidel tasten. Een arrangement is er voor 160 euro, per persoon. 'Ja, maar daar krijg je dan ook nog een nacht slapen bij.'

De Molenaar in Onderdendam (Foto: Google Streetview)

In normale tijden heeft Kooijker plek voor 28 personen. 'Dat was al teruggegaan naar 14 mensen, ieder op anderhalve meter afstand.' Veel mensen kan Kooijker de komende tijd ook niet verblijden. 'We zitten al redelijk vol. Dat gaat natuurlijk ook snel met maar twee kamers, ook al zijn er wel wat annuleringen.'

Ook Klein Nijenhuis heeft wel wat annuleringen gehad, 'maar inmiddels zitten we weer vol'.

'Niks doen is geen optie'

Restaurant Bij Hammingh in Garnwerd heeft niet de luxe om mensen te laten logeren en daar dan maaltijden voor te serveren. 'Wij hebben afhaal en bezorgen', zegt Sigrid Heeres van Bij Hammingh. 'De vorige keer ging dat namelijk prima. Ik heb inmiddels de blikken weer klaarstaan.'

Toch wil ze het niet als normaal gaan zien. 'Het is heel erg omschakelen, je gaat van het ontvangen van gasten naar het klaarzetten van maaltijden om afgehaald te worden.' Ook zij doet het vooral voor de gasten. 'Je houdt een beetje de boel draaiende en houdt zo contact met de klanten en je personeel houdt nog wat contact met elkaar, maar we halen hier niet dezelfde orde qua omzet als normaal. Het is van belang dat je quitte draait.'

Ook vindt Heeres dat je als ondernemer niet stil kan gaan staan: 'Niks doen is ook geen optie.'

Geld voor de voedselbank

Timo van Houdt, van Houdt van Eten in Groningen en Beachclub Vifero in Kropswolde, denkt daar net zo over. Hij gaat nog een stapje verder. 'Bij de vorige lockdown hebben we pakketten gemaakt, dat ging goed en dat gaan we nu weer doen.' De pakketten zien er iets anders uit dan in maart en ze zijn iets duurder. 'Ja, we hebben nu pakketten voor twee personen en dus een keer zo duur als de vorige keer, maar nu komt er vijf euro extra bij op. Die gaan naar Voedselbank Groningen.'

Hoeveel geld het voor de voedselbank oplevert, durft Van Houdt nog niet te zeggen. 'Als we dit de vorige keer hadden gedaan, dan had het zo'n 750 euro opgeleverd. Dan was er per doos 2,50 naar de voedselbank gegaan. Nu zijn de dozen een keer zo groot en gaan we ook nog eens meer dagen in de week open.'

Hij hoopt dan ook op minimaal een verdubbeling. 'De vorige keer verkochten we de dozen alleen in Groningen, nu kunnen mensen ze ook ophalen in Kropswolde.'

Het idee van het geld voor de voedselbank komt van zijn dochter. 'Die zei: er zijn zoveel mensen die van het minimum leven, daar moeten we wat voor doen.'

Kaap Steendam (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Twee dagen na de opening weer dicht

Bij Kaap in Steendam hebben ze een hele andere reden om over te stappen op afhaalmaaltijden. 'Zaterdag hadden we hier nog feest, want het vernieuwde dorpshuis is open', zegt Stefan Knoop van Kaap, 'en vandaag zouden we weer open gaan. Dat werd dus helaas verbroken. Jammer dat we na twee dagen alweer moeten sluiten.'

Stiekem had Knoop er al wel rekening mee gehouden dat ze weer dicht moesten. 'Ja, maar de duur, daar schrok ik wel van.' Hij moest dus snel schakelen om na te denken wat er nu moet gebeuren. 'We willen beleving bieden in het dorp, dus komen er nu afhaalmaaltijden.'

Knoop zal zelf niet op zijn scooter door Steendam rijden om maaltijden te bezorgen. 'Dit wordt puur alleen afhalen.'

Om het allemaal wel goed rond te krijgen, zocht Knoop direct samenwerking met Paviljoen Overdiep in Appingedam. 'We hebben al mooie projecten samen gehad. Ik hoop dat dit ook weer voor wat reuring zorgt in de omgeving.'

Drive Indo

De Drive-Indo in Stad van ondernemer Paul van de Vegte is er al sinds de eerste horecasluiting. Hij verwelkomd sinds april mensen met hun auto bij zijn bedrijf. 'Ja, na drie weken niets doen hebben we toen besloten om wat te doen. Toen de horeca weer open mocht kregen we allemaal berichten van mensen met de vraag: 'Jullie blijven toch wel open?' Dat hebben we dus maar gedaan. Nu heb ik spijt dat ik dat twintig jaar geleden niet al gedaan heb.'

Voor Van de Vegte staat ook voorop dat hij op deze manier zijn personeel aan het werk kan houden. 'We hebben elf mensen aan het werk. Dus hoop je dat het lekker druk blijft.' Volgens hem zijn zijn medewerkers blij dat ze aan het werk kunnen blijven. 'Je zit in een rare tijd, dus je moet iets doen.' Hij knijpt in zijn handen dat hij deze mogelijkheid heeft: 'Veel collega's hebben het moeilijk, zij kunnen alleen vanuit hun eigen plek werken. Ze hebben deze mogelijkheid niet.'

Lang niet alle horecaondernemers in onze provincie weten wat ze gaan doen in de komende periode. Een aantal is op herfstvakantie gegaan en weer andere moeten er nog goed over nadenken hoe ze de komende sluiting doorkomen.