Vier jaar cel voor overval op coffeeshop in Stad

Niet lang na de overval op coffeeshop De Schavuit in Stad was de politie aanwezig (Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

Een 57-jarige man uit Groningen is donderdag door de rechtbank tot vier jaar cel veroordeeld voor de overval op coffeeshop De Schavuit in de stad Groningen, op 12 augustus vorig jaar.

De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Volgens de rechtbank heeft de man de coffeeshop overvallen uit winstbejag. Hij maakte geld en een grote hoeveelheid verdovende middelen buit.

Met mes bedreigd

De man wist, ondanks het verzet van de aanwezige medewerker van de coffeeshop, bij de buit te komen. Hij drong achter de bar en verjaagde de medewerker met een mes. Daardoor viel de medewerker in de kelder van de shop.

Nadat de medewerker terugkwam in de coffeeshop en de overvaller had geslagen met een stofzuigerstang, ging de Stadjer onverminderd door met de uitvoering van de overval. Hij stompte de medewerker alsnog en verdween vervolgens met de buit.

Letsel

De medewerker liep door het geweld letsel op aan zijn oog, arm en hoofd. Na afloop van de overval werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een aantal wonden werden gehecht.

Uit de camerabeelden bleek dat het niet veel had gescheeld of verdachte had de medewerker in de hoofd- of halsstreek geraakt, met alle mogelijke gevolgen van dien. Een andere medewerker had zich tijdens de overval uit angst verschanst in de wc in de kelder.

Volgens de rechtbank leidt een feit als deze, buiten schade en letsel, ook tot gevoelens van onmacht en onveiligheid bij direct betrokkenen. Zij achtte enkel een langdurige gevangenisstraf passend.

Eerder veroordeeld

In haar oordeel nam de rechtbank ook mee dat de Stadjer eerder veroordeeld is geweest wegens vermogens- en geweldsdelicten. Zijn strafblad telt 26 pagina's. De man bracht sinds 1992 twaalf jaar in de cel door.

Daar komt bij dat de Stadjer geen enkele verantwoordelijkheid nam voor zijn brutale daad. Na lang zwijgen diende hij twee weken geleden op zitting een, volgens de rechtbank, ongeloofwaardig verhaal op.

Hij wees daarbij vooral met een beschuldigende vinger naar politie, justitie en hulpverlening. Ook weigerde hij mee te werken aan onderzoeken in het Pieter Baan Centrum.

Het slachtoffer claimde 4800 euro. De rechtbank wees die vordering af, omdat de stukken niet volgens de regels waren ingediend. Het slachtoffer kan de vordering alsnog bij de burgerlijke rechtbank aankaarten.

