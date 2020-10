Toekomstige gebruikers de Tirrel blij met goedkeuring raad

Deze week is de gemeenteraad van Het Hogeland akkoord gegaan met een extra miljoenen-investering om de bouw van de Tirrel mogelijk te maken. De bouwkosten zijn hoger dan gedacht. Er was een tekort van 8,2 miljoen euro. Daar was de afgelopen veel discussie over.

In het complex komt een verzorgingstehuis, een sporthal, een kinderdagopvang en twee basisscholen: obs de Tiggeldobbe en cbs de Piramiden.

Opsteker

'Voor onze leerlingen van de beide scholen, de bewoners van de Twaalf Hoven, de buurt en de sporters is dit een geweldige opsteker', laat Siep Smidts weten. Hij is basisschooldirecteur van de Piramiden. 'We gaan vol energie verder om van de Tirrel een groot succes te maken.'

De afgelopen periode hebben de toekomstige huurders als 'spannend' ervaren. Ze zijn blij dat er een meerderheid van de raadsleden voor de extra investering was. Enkele partijen waren namelijk verdeeld over de extra miljoenen die nodig zijn. Die vinden het gebouw te duur en het proces te slordig verlopen.

In het gebouw komt ook een sporthal (Foto: de Tirrel)

'Het betekent dat we nog concreter kunnen uitzien naar ons nieuwe gebouw. Veel leerlingen zijn heel nieuwsgierig en willen liever vandaag dan morgen verhuizen', laat Smidts weten. De huidige schoolgebouwen zijn namelijk aan vervanging toe.

Opluchting

Ook stichting de Hoven is opgelucht. Die gaan het huidige verpleeghuis De Twaalf Hoven vervangen en krijgen ook een plek in de Tirrel.

'Wij zijn blij met het raadsbesluit van de gemeente Hogeland. De bouw van de Tirrel kan doorgaan, de aannemer kan nu aan de slag', laat Jannie Nijlunsing weten, bestuurder van zorginstelling De Hoven. 'We werken verder aan de realisatie van het gebouw. Ik zie uit naar de eerste paal en dat in 2023 de eerste bewoners de Tirrel in gebruik kunnen nemen.'

