Roemruchte hangplek ‘het praathuis’ in Pekela wordt gesloopt

Het roemruchte praathuis in Oude Pekela wordt gesloopt. Het houten gebouwtje langs het Pekelderdiep werd in 1978 gebouwd als ontmoetingsplek en is al die tijd vooral gebruikt door jongeren.

Het praathuis verkeert in zeer slechte staat en is al enige tijd afgesloten voor gebruik, Pekela heeft geen geld voor renovatie of nieuwbouw.

Gooien met bierflesjes

Zeg je in Pekela ‘het praathuis’, dan weet elke inwoner waarover je het hebt. Het praathuis staat langs het Pekelderdiep aan de Hendrik Westerstraat. Vroeger de vaste ontmoetingsplek voor een deel van de Pekelder jeugd en tegelijkertijd een plek waar een ander deel van de jeugd beslist niet mocht komen van de ouders, die geen goed gevoel over de plek hadden door wat er zou gebeuren.

Er werd onder andere gedronken en er werden feestjes gevierd. Tijdens Oud en Nieuw wisten automobilisten bij voorbaat al dat ze beter even om konden rijden. Er werd met regelmaat vuurwerk afgestoken of met lege flesjes bier gegooid.

Gesloopt

Maar het praathuis is al enige tijd gesloten. Wethouder Jaap van Mannekes: ‘Er vond vandalisme plaats, maar we hebben daar ook simpelweg te maken met verrotte planken bij met name de steiger. Dat was gewoon niet veilig meer.’

Nieuwbouw zit er niet in, want Pekela heeft geen geld om dat te financieren. Het praathuis wordt dus gesloopt. Het gapende gat dat daardoor ontstaat, wordt opgevuld met een muurtje. Van Mannekes: ‘Dat zal even wennen zijn, maar uiteindelijk wordt het weer mooi.’