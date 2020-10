Schiermonnikoger ijsclub de Halve Maan zit op zwart zaad

‘Onze financiële buffer is op. En het faillissement dreigt voor de oudste club van Schiermonnikoog. We hebben geen leden en zijn afhankelijk van inkomsten uit de koek-en-zopie tent en de contributie voor het gebruik van de baan', legt Harm Carrette uit. Hij is secretaris van de ijsclub die in 1887 is opgericht.

2013 laatste serieuze winter

‘De afgelopen jaren is er geen serieuze winter geweest. In 2013 was de laatste strenge winter.'

Het is herfst, maar Carrette denkt alweer aan sneeuw en ijs. Het bestuur vraagt schaatsliefhebbers om een donatie. 'Als het eiland wil blijven beschikken over een ijsbaan dan moet er geld bij. Onze vaste lasten, zoals de verzekeringen, de elektriciteit en het onderhoud gaan gewoon door.'

Oproep

Het bestuur hoopt door een oproep in de dorpsbode weer de kas te kunnen spekken. 'Als er weer een strenge winter komt dan zal de financiële positie van de club verbeteren. Maar we weten niet of en wanneer die komt.'

