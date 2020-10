PvdA in Eemsdelta wil gratis mondkapjes en handgel voor minima

De partij heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan de colleges van Delfzijl, Appingedam en Loppersum.



Straks verplicht

Het gebruik van een mondkapje in winkels, gemeentehuizen en horeca is nu nog een dringend advies. Premier Rutte kondigde deze week aan dat het binnenkort wordt verplicht, als dat juridisch geregeld is.

'Inkomen mag nooit een belemmering vormen voor een veilige, gezonde leefsituatie', schrijft de PvdA in een persbericht. 'Daarom hebben we de colleges gevraagd om inwoners met minima-inkomens van mondkapjes en desinfecterende handgel te voorzien.'



Voedselbank heeft al gratis uitgedeeld

De Voedselbank Eemsdelta heeft vorige week nog mondkapjes uitgedeeld aan alle leden. Bij de voedselbank komen 185 huishoudens, dat zijn in totaal 400 tot 450 mensen. 'Dat was een eenmalige actie die we betaalden uit eigen kas', vertelt bestuurslid Henk Larkens.

'Alle vrijwilligers en klanten zijn verplicht om een mondkapje te dragen in onze gebouwen. Als ze geen mondkapje hebben, dan krijgen ze er een. Daar gaan we soepel mee om', zegt Larkens.

De colleges reageren op de schriftelijke vragen als ze zijn beantwoord. Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.



