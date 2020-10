Druk op ziekenhuizen in het Noorden neemt verder toe: 'Het is spannend'

De negen noordelijke ziekenhuizen schalen samen in totaal zo’n twintig procent van de reguliere zorg af. Dat is nodig om ruimte te maken voor nieuwe coronapatiënten. Volgens het AZNN is ‘niet uit te sluiten’ dat er de komende tijd meer zorg moet worden afgezegd.

De vier Groningse ziekenhuizen zijn al langer bezig met het uitstellen van operaties of het voorbereiden van de plannen. Volgens de ziekenhuizen zijn er wel genoeg bedden, maar onvoldoende personeel om die te bemannen.

Tientallen operaties al afgezegd

Het Martini Ziekenhuis in Stad begon drie weken geleden als eerste met het afbellen van patiënten. Zo’n tien procent van het personeel is er ziek. Daarom werden twee operatiekamers gesloten en tachtig operaties werden afgezegd. De komende tijd sluit het ziekenhuis nog eens maximaal twee van de veertien operatiekamers.

Het ziekenhuis probeert de ok’s (operatiekamers) zo lang mogelijk in de lucht te houden, zegt een woordvoerder. ‘Maar de problemen worden acuter en de druk neemt toe. Dus we moeten keuzes maken.’ Patiënten met geplande operaties die zijn uit te stellen moeten er rekening mee houden dat hun operatie wordt afgezegd.

Hoger ziekteverzuim

In het UMCG in Stad is het ziekteverzuim op de intensive care twee keer hoger dan normaal: zo’n tien tot vijftien procent van het personeel is ziek. Donderdagmiddag heeft het ziekenhuis een plan afgerond voor het verder afschalen van de zorg. Volgende week wordt bekendgemaakt hoe dat in zijn werk gaat.

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal heeft om vergelijkbare redenen de basisspoedpost in het weekend gesloten. Personeel dat daar werkt is nodig in andere ziekenhuizen van Treant om de intensievere zorg van coronapatiënten aan te kunnen. Sinds deze week zijn de vier operatiekamers van het ziekenhuis gesloten. Er vinden geen niet-spoedeisende operaties meer in het ziekenhuis plaats.

'De situatie is spannend'

In Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda is ‘de situatie spannend’, zegt een woordvoerder. Maar voorlopig zegt het ziekenhuis nog niet structureel afspraken en operaties af. ‘Dat proberen we zo lang mogelijk vol te houden. We bekijken per dag wat we aankunnen.'

Volgens het AZNN liggen er momenteel 23 coronapatiënten op de noordelijke ic’s. Op de verpleegafdelingen liggen 84 patiënten, waarvan er 27 zijn overgenomen van andere regio’s.

Lees ook:

- Het wordt drukker en drukker in het ziekenhuis: ‘We moeten nu zelf keuzes maken’

- Gezondheidseconoom: ‘Iedere dag zonder volledige lockdown is een geschenk

- Het laatste nieuws in het coronablog