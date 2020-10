Avondverbod op alcoholverkoop: 'Ik zweet me de pleuris om een biertje te halen'

Bij de Jumbo-supermarkt in de Oosterparkwijk ging de maatregel geruisloos in werking, alhoewel niet iedereen op tijd was om nog een pilsje te kopen. 'Ik ben net één minuut te laat', zegt een ietwat teleurgestelde klant als hij ziet dat hij geen biertje meer uit het schap kan pakken.

De schappen met drank zijn afgeschermd door middel van containers waar normaal gesproken de artikelen op staan voordat ze in het schap worden geplaatst.

'Ik ben net vrij en zweet me ook helemaal de pleuris omdat ik nog even een biertje wilde halen. Morgen ben ik vrij. Nu wordt het een avondje zonder bier. Het is niet een probleem hoor, maar ik baal er wel van. Ik ben nog op tijd eigenlijk. Het gaat om één minuut. Ik vind dat ik op tijd ben, laat ik het zo zeggen', zegt hij lachend.

Tijd is tijd

Filiaalmanager Jeroen Smit van de vestiging aan het Linnaeusplein hoopt dat de klanten snel doorhebben dat acht uur ook echt acht uur is. Dat betekent dat het flesje wijn of kratje bier ook echt om acht uur afgerekend moet zijn. 'Sommige mensen komen hier voor acht uur binnen. Die komen dan helaas iets over acht bij de kassa en dan gaat het feest niet meer door.'



Vanuit het hoofdkantoor van de grootgrutter wordt met één druk op de knop de alcoholverkoop stopgezet op de afgesproken tijd. Smit heeft daar verder geen rol in. 'Ook al zou ik het nog willen verkopen, ik kan het niet eens verkopen', zegt hij.

'Ik zou ook balen als ik iets te laat bij de kassa zou zijn, maar er moet ergens een grens zijn en die staat op precies acht uur. Ik hoop dat ze de volgende keer vijf minuten eerder komen zodat ze wel een biertje mee kunnen nemen.'

Piek in verkoop

Assistent-afdelingsmanager Wessel Posthuma rijdt om tien minuten voor acht de eerste containers de winkel in. Zonder veel gedoe plaatst hij de containers voor de bewuste schappen. Niemand kan nu nog bij de flessen en blikjes drank en dat is ook de bedoeling.

Containers zorgen ervoor dat klanten niet bij de drankschappen kunnen (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord )

'Er wordt duidelijk rekening mee gehouden. Er wordt nog eventjes flink ingeslagen', zegt Posthuma die donderdagavond een piek in de verkoop van alcohol zag ontstaan.

Kamerschermen

Omdat de maatregel rondom de verkoop van alcohol dinsdag is aangekondigd staan er nu nog containers voor de schappen met drank. Die worden vanaf morgen ingeruild voor kamerschermen. 'Die kunnen we netjes voor de vakken neerzetten en dan ziet het er eigenlijk heel erg chique uit. Dan zie je geen bier, wijn of andere alcoholische dranken meer staan', zegt de filiaalmanager Smit tot besluit.



