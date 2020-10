De eerste mast van de nieuwe stroomsnelweg staat

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT bouwt tussen Vierverlaten en de Eemshaven een nieuwe verbinding. Deze wordt 380 kilovolt, in plaats van de huidige 220. De nieuwe verbinding is veertig kilometer lang.

'Dit is anders', zegt Marieke Dupon van TenneT over de nieuwe masten. 'Ze zijn gemakkelijker in het onderhoud.' In totaal komen er 121 nieuwe masten langs het traject.

Niet alleen de oude verbinding van veertig kilometer verdwijnt om plaats te maken voor nieuwbouw, ook een parallel lopende strook van tien kilometer tussen Vierverlaten en Brillerij wordt afgebroken. Samen zijn dat 163 masten die worden afgebroken.

'Hier komt heel wat bij kijken', zegt Johan Brouwer van aannemer BAM, dat de werkzaamheden uitvoert. 'Zo moeten we overal bouwwegen aanleggen. In totaal zijn daar 40.000 rijplaten voor nodig. Daar zijn we nu volop mee bezig, langs het hele traject.'

Werk aan het plaatsen van de mast, eerder deze week (Foto: TenneT)

Door de nieuwe verbinding kan meer stroom tussen de Eemshaven en de stad Groningen worden getransporteerd. Het is de bedoeling dat in 2023 de eerste stroom door het nieuwe netwerk gaat. De aanleg begon in maart, na jaren van voorbereiding. En nu staat dus ook de eerste nieuwe mast.

