Krewerders willen groen gas maken van eigen ontlasting

'Het is een experiment dat al op grotere schaal wordt onderzocht op Ameland, Schiermonnikoog, in Oude Pekela en Gaasperdam. Maar dit is voor het eerst dat een klein dorp zich hiervoor opgeeft', stelt initiatiefnemer Tom Roggema.

Krewerd telt 43 huishoudens, iedereen doet mee.

Vergister

De bedoeling is dat het riool van de Krewerders wordt aangesloten op een vergister. Daar moet de ontlasting worden omgezet in groen gas. 'Op kleine schaal moet er nog gas worden bijgevoegd, maar als het groter wordt, niet meer', legt Roggema uit.

Hij hoopt hiermee een lans te breken voor kleine dorpen. 'Het is bijzonder dat wij dit als dorp doen, we hopen dat ook plaatsen als Leermens en Godlinze op termijn ook kunnen aansluiten.'

Miljoenen

Het gaat nu nog om een experiment. In dat opzicht breekt de week van de waarheid aan. Roggema: 'We hebben een plan ingediend bij de gemeente Delfzijl, die heeft het in Den Haag neergelegd. We hopen op subsidie, anders gaat het niet door.'

In totaal praat Roggema dan over enkele miljoenen. Hij acht de kans dat het wordt toegekend groot. 'Dit is een bijzonder project, want het is nog niet op deze kleine schaal onderzocht.'

Lees ook:

- Inwoners van Krewerd beginnen zelf op de 'boerenverstand-manier' met versterkingsoperatie

- Krewerd zet volgende stap in versterkingsexperiment